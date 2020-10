“Così non va bene!”. Torna a ‘Tale e quale show’ ma è disastro. Per il vip è una botta clamorosa

Una puntata esilarante quella di Tale e Quale Show. Torna a esibirsi sul palcoscenico Francesco Monte, proprio in occasione dell’attesissimo Super Torneo 2020, che vede sfidarsi i migliori della decima edizione ma anche i 4 ripescati da quella precedente. Le sorprese non sono finite qui per una serata ricca di colpi di scena che ha saputo confermare lo show come tra i più seguiti di sempre.

Accanto a Francesco Monte, grandi nomi come quelli di Agostino Penna, Lidia Schillaci e Jessica Morlacchi. Tutti, però, non attendevano che vedere proprio Monte, in un'esibizione che ha però creato un certo distacco dalle aspettative iniziali. Con un po' di amarezza, il pubblico ha assistito all'imitazione di Harry Styles, l'ex componente degli One Direction. Ma il 32enne questa volta va fuori pista.















Una vera hit del cantante, in pieno stile british, con tanto di occhiali a forma di cuore e completino color arancio. E se l'ex della Rodriguez è riuscito a convincere solo una parte di pubblico, per la restante le critiche non sono mancate, soprattutto da parte della giuria che si è letteralmente divisa per pareri contrastanti. Primo tra tutti, Carlo Verdone, quarto giurato della prima puntata del Super Torneo di Tale e Quale Show 2020.















Secondo lo storico volto noto del cinema italiano, Francesco Monte non ha saputo dare personalità al brano, rimanendo inchiodato di fronte a telecamere e ballerine. Più spettacolo, dunque, e meno immobilismo. Non è stata della stessa opinione Loretta Goggi che ha fatto notare subito quanto il concorrente si sia posto correttamente nei confronti di regole di distanziamento anti-Covid.









Una stima che la Goggi ha sempre avuto nei riguardi di Francesco Monte, la cui esibizione non ha deluso l’attrice neanche durante la scorsa edizione. In ogni caso rimane da capire se anche quella di Tale e Quale Show non sia stata una batosta per il giovane, uscito malamente dalle selezioni per Sanremo Giovani. Infatti, se aver superato la prima fase dei provini poteva aprire qualche speranza, la stessa è stata ‘tradita’ successivamente. Ma siamo certi che non si fermerà a quello.

