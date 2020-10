Sono successe tantissime cose nella 14esima puntata del GF Vip, anche un rimprovero a Patrizia De Blanck. La contessa si è lasciata andare un po’ troppo nella Casa in questi ultimi giorni. Ha un linguaggio colorito, questo è noto a tutti, ma ultimamente forse anche perché la reclusione forzata inizia a farsi sentire dopo più di un mese, sta perdendo il controllo.

E il pubblico ha più volte chiesto a gran voce una sua squalifica o quantomeno un provvedimento per certe sue uscite fuori luogo e di cattivo gusto. Venerdì sera, in diretta, Signorini l'ha sgridata. "Sparati così la smetti di rompere i co***ni", la frase (l'ultima) della contessa a Tommaso Zorzi che ha fatto arrabbiare il padrone di casa. "Sparati" era una battuta, mica gli dicevo di spararsi con una pistola vera", ha provato a giustificarsi lei.















E Signorini: "Contessa, "sparati" è una battuta infelice. Potevi tirarne fuori una migliore dal tuo repertorio. Cosa intendevi dire, che è Tommaso è infantile?". Patrizia ha ammesso che Zorzi è un ragazzo intelligente, che però spesso "fa capricci da bambino". Poi il discorso si è chiuso con Tommaso che ha ammesso di non portare rancore: "Alla fine, io con la contessa mi arrabbio fino a un certo punto".















Ma il rimprovero del conduttore non è l'unico motivo per cui Patrizia De Blanck sta facendo parlare di sé. Lo sanno tutti che al GF Vip nulla sfugge ma forse la contessa se ne è dimenticata e ha pensato di poterla fare franca ma ha sbagliato e di grosso. È successo tutto poco prima delle nomination quando la contessa, credendo di non essere udita, si è avvicinata a Elisabetta Gregoraci.









“NOMINIAMO STEFANIA” MA NON ESISTE IL BRANCO… #GFVIP pic.twitter.com/7x6ssMhxqz — STEFANIA ORLANDO CON LA S 🐍 (@isideorlando) October 30, 2020



Alla conduttrice e showgirl ha sussurrato all’orecchio: “Nominiamo Stefania, quella mi sta sul c**o“. Beh, si è sentito… Alla fine però la strategia di Patrizia De Blanck non è andata a buon fine. Tommaso Zorzi, risultato uno degli immuni della settimana, ha avuto il privilegio di rendere immune a sua volta una donna del gruppo e ha scelto proprio Stefania.

