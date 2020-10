“Ho parlato con Briatore”. GF Vip. segreto scottante di Elisabetta Gregoraci, ora si spiega tutto

Prima i colpetti sul petto, poi i messaggi in codice nella Casa con Pierpaolo Pretelli. E un segreto “inconfessabile” sussurrato sempre all’ex Velino di Striscia la Notizia durante una notte al Grande Fratello Vip. Elisabetta Gregoraci continua a far parlare di sé.

La scorsa settimana il sito Biccy ha riportato alla luce una dichiarazione di anni fa fatta proprio da Alfonso Signorini: Durante una sua ospitata a La Repubblica delle Donne, il direttore di Chi parlò infatti di un contratto post matrimoniale tra Elisabetta e l'ex marito Flavio: "Lo sanno in pochi ma esiste un contratto post matrimoniale pazzesco fra Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore: lui ha imposto a lei di che per tre anni non deve finire sui giornali insieme ad un altro uomo, altrimenti deve pagare delle penali salatissime".















Dopo la bomba svelata dal sito Biccy sul clamoroso contratto tra la Gregoraci e Briatore ora parla Gabriele Parpiglia. Il giornalista ha confermato l'esistenza del contrato e ha parlato di una clausola. "Ho parlato con Briatore. So che quello che sto dicendo corrisponde a reale. Il contratto c'è ed è un contratto pre matrimoniale con diverse clausole", ha rivelato.















"Poi ognuno fa i conti propri a seconda di quelle che sono le sue scelta fatte nel cammino della vita. Un contratto che esiste come in tante altre coppie. Ovviamente – spiega ancora Parpiglia – secondo i parametri dell'amore. Questo contratto è a tutela in primis di loro figlio Nathan Falco. Adesso vi dico ciò che prevede il contratto e probabilmente sono le parole che Elisabetta Gregoraci ha tentato di scrivere a Pierpaolo nel giochetto di mani fatto nella notte, ma che lui non ha capito".









“Molto semplicemente c’è scritto che nel momento in cui finisce la storia tra Flavio ed Elisabetta Gregoraci, per contratto non potevano frequentare per 2 anni una persona da portare e far conoscere al figlio. Solo una relazione duratura di più di 2 anni potrà essere resa ufficiale. Sotto questa data c’erano delle clausole firmate da entrambi”, ha concluso il giornalista.

