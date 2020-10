L’eliminata della 14esima puntata del GF Vip è, a sorpresa, Guenda Goria. Grande protagonista delle ultime settimane, la figlia di Maria Teresa Ruta e Amedeo Goria venerdì sera ha abbandonato la Casa. Ma prima ha avuto la possibilità di chiarirsi con suo padre. La scorsa puntata la gieffina aveva infatti scoperto le parole usate dal giornalista nei suoi confronti.

L’aveva definita “bipolare”, salvo poi correggere il tiro in una intervista successiva, e Guenda c’era rimasta malissimo mentre sua madre è letteralmente esplosa di rabbia in diretta. Quindi Signorini ha permesso a entrambe di confrontarsi con Amedeo. I due ex hanno un confronto abbastanza pacifico. “Vi chiedo scusa, lei è sanissima”, dice lui. Dall’altra parte, la Ruta gli chiede di non utilizzare più simili termini nei confronti della figlia, cosa che sarebbe già accaduto durante alcuni loro litigi. (Continua dopo la foto)















Poi, prima del faccia a faccia padre e figlia, il conduttore manda in onda alcuni filmati in cui le Rutas parlano di Goria. Maria Teresa ha rivelato ai suoi coinquilini che Amedeo è solito cambiare spesso donna e anche che avrebbe avuto delle relazioni con donne di 20 anni più giovani. In salotto, dopo aver raggiunto sua madre, Guenda conferma le rivelazioni della madre sulla vita sentimentale di Amedeo. (Continua dopo la foto)















“Credo che lui a volte abbia dei problemi con il femminile e che ce li abbia tutt’ora”, ha detto Guenda per ribadire poi quello che ha dichiarato in settimana sua madre. Addirittura, Amedeo cercò di sedurre Patrizia De Blanck, moltissimi anni fa. In quel momento in studio gli opinionisti si scatenano. Non mancano battute piccanti su Amedeo, ritenuto un donnaiolo anche da Pupo e Antonella Elia. Che rivela addirittura un soprannome come mostra la clip condivisa da Trash Italiano. (Continua dopo foto e post)









Visualizza questo post su Instagram IO SCONVOLTO #GFVIP Un post condiviso da Trash Italiano (@trash_italiano) in data: 30 Ott 2020 alle ore 3:23 PDT



Un siparietto – che ha spinto Signorini a gettarsi anche in terra e Amedeo a coprirsi il volto – molto imbarazzante per Guenda ad avviso del pubblico. In effetti, ed è normale, la 31enne appare a disagio davanti a quelle battute sul padre. “Io se fossi in Guenda mi starei sotterrando dalla vergogna. Ma io senza parole. Ma cosa stiamo guardando”, commentano i telespettatori. E ancora: “Non vorrei essere nei panni di Guenda in mezzo a questa scenetta”.

Paolo Brosio choc, entra al GF Vip e la spara ‘grossissima’. Web in rivolta

fbq('track', 'Gossip');