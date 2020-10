La scoperta in macchina, pochi minuti prima della nuova diretta del GF Vip, dunque il video per annunciare il forfait in studio nella serata di venerdì 30 ottobre. Franceska Pepe non ha partecipato alla 14esima puntata del reality condotto da Alfonso Signorini.

Uscita dalla Casa qualche settimana fa, per volere del televoto, in una serie di Storie pubblicate sul suo profilo Instagram la modella e influencer ha annunciato ai suoi fan che assisterà al nuovo appuntamento del GF Vip da casa sua, in quanto è risultata positiva al test sierologico. Lo ha rivelato in un filmato in cui Franceska pare trovarsi in macchina, subito dopo aver ricevuto il risultato, come fa sapere lei stessa. E non nasconde di essere rimasta sorpresa di fronte a questa notizia, perché si sente benissimo.















"Mi spiace fare questa storia, però vi devo informare di una cosa molto seria che è successa adesso", esordisce Franceska Pepe tra le Storie. "Stasera non sarò in puntata perché ho fatto il test sierologico ed è risultato positivo". La ex gieffina fa poi presente che questo risultato potrebbe non essere attendibile al 100%, pertanto dovrà sottoporsi al tampone.















Franceska aggiunge infatti che è necessario capire se effettivamente ha contratto il virus e se può trasmetterlo. Quindi ci tiene a dare alcuni consigli ai suoi fan, in particolare invita a rispettare le regole anti-contagio. Consiglia ai fan di utilizzare le mascherine e di prestare la massima attenzione all'igiene. Ora che i contagi continuano a salire e il servizio sanitario torna ad accusare duri colpi in Italia, è bene rispettare tutte le regole messe in atto dal Governo.











Come quella di lavare spesso le mani, soprattutto quando rientriamo a casa. Franceska ribadisce questo concetto e ammette di essere ossessionata dall’igiene. Non è la prima volta che salta una diretta del GF Vip . Lo scorso 16 ottobre, per esempio, aveva anticipato ai suoi follower su Instagram che non sarebbe stata presente perché aveva bisogno di riprendersi dal periodo stressante che stava vivendo.

