Puntata con momenti di tensione quella vissuta a ‘Detto Fatto’, ma fortunatamente poi è venuta fuori la verità e la situazione si è normalizzata. Il 31 ottobre è la festa di Halloween e tutta la trasmissione del 30 ottobre si è concentrata su questa ricorrenza famosa in tutto il mondo. Anche lo stesso appuntamento con la ‘SuperClassifica Jon’ è stato caratterizzato da questo argomento, ma non è questo che ha catturato l’attenzione di tutto il pubblico. Infatti, è accaduto dell’altro in diretta.

Sia Jonathan Kashanian che Bianca sono infatti stati improvvisamente interrotti da un intervento di un autore della trasmissione, che ha gettato tutti nel panico. Si stava facendo un siparietto con Gianpaolo Gambi, ma quest’ultimo non è uscito dal baule. Dunque, l’autore ha affermato: “Ragazzi, scusate, doveva uscire Gianpaolo ma è rimasto ancora nel baule”. Entrambi sono rimasti impietriti in un primo momento, poi si sono avvicinati all’oggetto ed hanno deciso di aprirlo. (Continua dopo la foto)















Hanno trovato Gambi svenuto nel baule, ma poi è subito emerso che si è trattato di uno scherzo di Halloween. Era vestito come un fantasma e, dopo una momentanea paura assoluta da parte della Guaccero, quest’ultima è poi scoppiata a ridere perché ha capito che la burla era ben riuscita. Reazione ancora più clamorosa quella di Kashanian, che si è agitato ancora di più rispetto alla padrona di casa. Le dichiarazioni di entrambi avranno sicuramente fatto divertire il pubblico. (Continua dopo la foto)















Bianca ha esclamato: “Me l’hai fatto anche a me, io sapevo che dovevi uscire, non che saresti svenuto”. Jonathan ha invece aggiunto: “Ma è uno scherzo? Ma voi siete pazzi e scemi”. Il tutto è poi rientrato nel puro divertimento e la puntata è proseguita regolarmente. La parte dedicata ai vip e dunque alla ‘SuperClassifica Jon’ ha visto come protagonista la contessa Patrizia De Blanck, una delle concorrenti più in vista nell’attuale edizione del ‘Grande Fratello Vip’ di Signorini. (Continua dopo la foto)









Nella puntata di ieri, Bianca non è apparsa in studio perché in isolamento fiduciario. Ha voluto ugualmente dare il suo supporto ai suoi compagni di squadra, telefonando in diretta. Durante la conversazione telefonica, ha spiegato cosa le è successo ed ha fatto l’in bocca al lupo agli altri presentatori. Al momento la donna non è contagiata, ma dovrà sottoporsi ad un altro tampone nei prossimi giorni per averne certezza.

“Ma perché?”. Pomeriggio 5, la domanda a sorpresa di Guendalina Tavassi spiazza Barbara D’Urso