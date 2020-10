Ancora una volta la puntata di ‘Pomeriggio 5’, l’ultima di questa settimana visto che il sabato e la domenica non va in onda, ha fatto molto discutere soprattutto per un’uscita dell’ospite. La padrona di casa ha innanzitutto rivelato pubblicamente i nomi di coloro che parteciperanno a ‘Live – Non è la D’Urso’: ci saranno le sorelle Lecciso che sfideranno le cinque sfere e avremo anche il ritorno di Vanna Marchi. Inoltre, si parlerà della vicenda legata all’ex ‘Bonas’ di ‘Avanti un altro’, Sara Croce.

Grande attesa anche per la presenza di Gabriele Rossi, ovvero l'ex fidanzato dell'attore Gabriel Garko. Ma subito dopo a far rumore è stata una domanda posta da Guendalina Tavassi. Probabilmente in molti si erano chiesti la stessa cosa, ma mai ci si sarebbe aspettati che sarebbe arrivata la richiesta di spiegazioni proprio in diretta. E infatti Carmelita è apparsa un po' a disagio e imbarazzata, ma poi ha risposto. Andiamo a vedere nel dettaglio cosa è successo davanti a tutti.















Guendalina, protagonista a 'Tale e quale Show' ed ex gieffina, ha domandato: "Mi sono sempre chiesta perché si chiama Live Non è la D'Urso?". E allora la conduttrice televisiva Mediaset ha svelato l'arcano, togliendo ogni dubbio a lei e a milioni di telespettatori. E stando a quanto riferito dalla presentatrice, non si è trattato subito di una scelta sua personale. Ci ha voluto giocare un po' su, anche prendendo in esame il parere della gente. Dunque, da parte sua c'è stata autoironia.















Il suo intento principale era quello di chiamare la trasmissione esclusivamente 'Live', ma poi c'è stata l'aggiunta successiva. Barbarella si è poi espressa: "Un titolo autoironico perché essendo che la D'Urso sta sempre in tv uno dice 'che pizza'". Davvero inaspettato ed esilarante il racconto della donna sulla nascita di uno dei suoi programmi di spicco. Nonostante l'iniziale imbarazzo, alla fine ciò che ha voluto sapere la Tavassi ha dissipato ogni dubbio a milioni di persone.









Ieri si sono vissuti attimi di apprensione durante la diretta di Pomeriggio 5. ra gli ospiti in collegamento, Andrea, un barista di Rieti che ha deciso di vivere nel suo locale e di fare lo sciopero della fame per protestare contro la chiusura anticipata di bar e ristoranti. Affaticato, si è appoggiato al mobile. “È molto debole”, ha spiegato l’inviata.

