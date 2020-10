Manca davvero poco ad un nuovo appuntamento con il ‘GF Vip’. Stasera andrà infatti in onda la puntata in diretta del reality show, con la conduzione affidata ad Alfonso Signorini, supportato dagli opinionisti Antonella Elia e Pupo. C’è tanta curiosità per capire chi abbandonerà definitivamente la Casa, infatti in lizza per abbandonare il programma ci sono Elisabetta Gregoraci, Maria Teresa Ruta, Guenda Goria, Francesco Oppini, Stefania Orlando e Pierpaolo Pretelli. Ma ci sarà anche una novità.

Dopo tante indiscrezioni e problematiche legate al coronavirus, varcherà la porta rossa un nuovo concorrente. Il pubblico è già in trepidante attesa, mentre chissà come reagiranno gli inquilini al suo arrivo. Come promesso anche dal padrone di casa, visto che la trasmissione durerà fino a febbraio 2021, entreranno in scena nuovi protagonisti che potrebbero stravolgere gli equilibri del reality. E colui che inizierà questa sera l’avventura al ‘Grande Fratello Vip’ farà sicuramente rumore. (Continua dopo la foto)















Stando a quanto scritto dall’informato ‘Giornalettismo’, è finalmente il momento di vedere all’opera Paolo Brosio. Il giornalista doveva entrare nella Casa più spiata d’Italia già dal primo giorno, ma il contagio da Covid-19 e il successivo ricovero in ospedale gli hanno impedito di iniziare l’esperienza televisiva. Adesso tutti gli ostacoli sono stati superati e per lui si apre una nuova pagina della sua carriera. Per quanto riguarda altri ingressi, probabilmente bisognerà attendere ancora. (Continua dopo la foto)















I nuovi protagonisti del reality show dovevano anche essere Stefano Bettarini, Giulia Salemi e Selvaggia Roma, ma Selvaggia è risultata positiva al coronavirus e tutto è stato stoppato. Bisognerà anche capire se Andrea Zelletta rientrerà già oggi nel programma, dopo che ieri ha abbandonato la Casa per motivi di natura personale. La produzione non ha fornito ulteriori dettagli, quindi non si sa se si sia trattato di una motivazione seria o se il tutto sia già stato risolto in queste ore. (Continua dopo la foto)









Nelle scorse ore Maria Teresa Ruta ha manifestato tutto il suo dolore per la figlia Guenda Goria: “Come mamma io non ero in grado di gestire il suo stare con un uomo più grande, non potevo impedirglielo però… Quando sono uscite quelle parole di Guenda mi è arrivata una doccia fredda, mi dispiace che abbia vissuto il mio innamorarmi come un abbandono”.

