Non c’è pace per Uomini e Donne, dopo le parole per poco non si è passati ai fatti. Al centro della scena ancora una volta Aurora Tropea, la dama al centro di un violento scontro nei giorni scorsi con Gianni Sperti. Gianni che, come Tina Cipollari, è finita nel mirino delle rete accusato di essere un bullo piuttosto che un opinionista. Lui, per tutta risposta, è rimasto in silenzio al contrario di quanto fatto da Aurora Tropea, venuta quasi alle mani dietro le quinti con Roberta Di Padua.

Quest’ultima pare si trovasse nei corridoi poiché le era stato chiesto dalla produzione. Aurora si sarebbe avvicinata a un componente della redazione e, improvvisamente, la Di Padua l’avrebbe attaccata fisicamente! La Tropea ammette di avere dei testimoni, in quanto le persone presenti sarebbero state con uomini della sicurezza costretti a intervenire per tenere ferma Roberta! A confermare il racconto di Aurora ci pensa Maria Tona. Continua dopo la foto















“Sono arrivate quasi alle mani, tutti sono andati a staccare questa tensione”, rivela la Tona. Nel frattempo, Aurora prosegue il suo racconto e Roberta sembra voler inizialmente smentire il tutto. Ma la Tropea fa sapere ai presenti in studio e a Maria De Filippi che a fermare la Di Padua sarebbero state proprio le ragazze della redazione. Continua dopo la foto



















“Mi è saltata addosso”, dichiara Aurora. Quest’ultima continua affermando che Roberta avrebbe voluto prenderla per i capelli! Un vero e proprio scontro fisico tra le due dame. Carlotta Savorelli, intanto, conferma l’accaduto, ma fa notare alla Tropea che dovrebbe farsi i fatti suoi, in quanto infastidisce con le sue parole. Continua dopo la foto











Ma perché Roberta Di Padua è tanto nervosa? Colpa di Michele? Secondo le anticipazioni de Il Vicolo delle News, per Michele scende un’altra ragazza molto bella di Roma, Giulia. Il cavaliere decide di tenere la nuova arrivata e Roberta reagisce male. La Di Padua lascia lo studio e non rientra neanche in seguito. Non manca un nuovo scontro tra Aurora Tropea e Gianni Sperti.

