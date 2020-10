Guillermo Mariotto chiede scusa, in ginocchio. È avvenuto tutto in diretta, durante la puntata di Storie Italiane. Il giudice di Ballando con le Stelle aveva dato della “cicciona” a Rossella Erra e da qui era nata una furiosa polemica sui social. Era dunque inevitabile che tra i due si tornasse a parlare dell’episodio. Rossella Erra, che esprime i suoi giudizi sui concorrenti partendo dalle opinioni del pubblico a casa ed è molto amata per la sua positività, non ha preso bene l’epiteto rivoltole da Mariotto.

A Storie Italiane la Erra ha dichiarato: "Mi sono messi questi strass in onore di Mariotto visto che mi chiama 'quella', 'questa', 'cicciona', me li sono messi proprio per lui". E poi, tornando sulla polemica: "Mi hanno scritto tante persone prendendole seriamente queste cose, questa parola 'cicciona' offende certe persone, quelle che si coprono gli specchi in casa e non escono, per me non è un problema, io mi piaccio, ma dobbiamo portare rispetto a quelle persone a cui non piace sentire la parola cicciona".















A queste dure parole il giudice Mariotto ha ribattuto: "Alla Lucarelli che ha detto 'Vaiassa' alla Mussolini avete fatto il monumento, e io che invece ti dico cicciona… Bruciatemi vivo! Mi scuso in ginocchio, io so chiedere scusa". E, dicendo ciò, si è effettivamente inginocchiato in diretta tv. Tutto era nato sabato scorso, quando, dopo aver dato '2' alla coppia Gilles Rocca e Lucrezia Lando, Mariotto aveva detto: "Ti ho messo 2! Avevo promesso alla ciccion… avevo promesso a… come si chiama quella vestita tutta di strass, che sta di fronte a me, alla signora Rossella che non davo 0".















La cosa, ovviamente, non poteva finire lì e quindi la Erra ha risposto così a Guillermo Mariotto: "Guillermo, sono la cicciona vestita di strass. Al giorno d'oggi ancora la parola cicciona? Che poi io cicciona lo sono veramente, ma tu non mi sembri tanto magrolino. Ma io so cosa vuoi fare, come con Rocca, che gli hai messo 2 perché, come hai detto, gli vuoi puntare i fari addosso. Allora puntali anche addosso a me, così questi strass li facciamo luccicare ancora di più. E io mi chiamo Rossella, ma per te Signora Rossella".









Della polemica si è parlato anche durante la puntata de La Vita in Diretta, con Luca Bianchini ed Eleonora Daniele che hanno chiesto a Mariotto se non avesse qualcosa di cui scusarsi. Ed il giudice di Ballando con le stelle ha risposto, cercando di gettare acqua sul fuoco: “Sarà una guerra di pancia perchè io sono ciccione e sarà un braccio di ferro a colpi di pancia. Tra ciccioni ci si capisce”.

