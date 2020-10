Nonostante siano trascorsi tanti anni, sicuramente ricorderete la tronista di ‘Uomini e Donne’ Laura Lella. Quest’ultima, che ha preso parte al dating show di Maria De Filippi ben dieci anni fa, è finita al centro dell’attenzione per l’incredibile sfuriata di Maria De Filippi nei suoi confronti. Infatti, la giovane disse all’epoca che sentiva ancora qualcosa per un corteggiatore che aveva invece eliminato dal programma, ovvero Federico, e la padrona di casa perse del tutto la pazienza.

Infatti, la accusò di prendere in giro non solo il pubblico in studio e da casa ma anche la trasmissione intera. La decisione finale fu l’allontanamento della tronista dal programma di Canale 5. Come detto poco fa, è passato un decennio da quell’episodio e in tanti si chiedono cosa faccia oggi l’allora bellissima ragazza dai capelli biondi. Non è più apparsa nel mondo dello spettacolo o della tv, ma in rete sono uscite fuori alcune informazioni sul lavoro che svolge quotidianamente. (Continua dopo la foto)















Non si sanno moltissime cose su di lei, anche se, come riferito da ‘Libero Quotidiano’, Laura non ha avuto molti cambiamenti dal punto di vista estetico, infatti la sua bellezza è rimasta intatta. Oggi ha 34 anni, vive nella città di Verona e pare lavori all’interno di un ristorante cocktail bar. Inoltre grandi novità sono giunte sotto l’aspetto amoroso. La donna è felicemente fidanzata con Rony Shemtov ed è anche diventata mamma di una bambina. Grandissime gioie dunque per lei. (Continua dopo la foto)















Preferisce tenere molto riservata la sua vita personale, non a caso il suo profilo Instagram è privato ed è dunque l’ex tronista a decidere a chi dare il permesso di accedere alle sue foto e alle stories. Nonostante ciò, qualche immagine attuale di Laura Lella e del suo compagno c’è eccome e come già anticipato precedentemente, il tempo sembra non essere trascorso. Dal litigio furibondo del 2010 al 2020 ne è passato di tempo e sembra che la sua vita sia migliorata sensibilmente. (Continua dopo la foto)









Tornando ai giorni nostri, Gemma Galgani si dichiara stanca del fatto che Giorgio continua a fare dei commenti sulla sua vita e a esprimere giustizi su come si comporta. In effetti, l’ex cavaliere del Trono Over ha più volte detto la sua sul percorso che la Galgani sta continuando a portare avanti nel programma. Non solo, Manetti si è anche espresso sui ritocchini estetici di Gemma. “Inoltre i consigli li accetto da chi può permettersi di darli”.

GF Vip, il dolore di Maria Teresa Ruta per la figlia Guenda dopo quello che è successo