Carlo Conti a casa e lui in studio. Tale e Quale Show, ecco chi sarà sul palco per dare tutto il supporto al conduttore

Tale e Quale Show, presto la super puntata. Saranno tre le serate che accenderanno i riflettori sull’attesissimo “Torneo dei campioni”. Una sfida che vedrà schierati da un parte i sei migliori concorrenti della decima edizione e dall’altra i 4 della precedente. Tutto questo, però, accadrà tenendo testa al brutto colpo inferto dalla notizia della positività al Covid del conduttore.

Impossibile fermare proprio adesso un'edizione avvincente di Tale e Quale. Il programma è stato un vero successo e per molti telespettatori la notizia della positività al Covid di Carlo Conti ha messo in allarme non poco. La finalissima si farà ma con un piccolo cambiamento. Infatti si potrà contare sul supporto di Giorgio Panariello che guiderà il timone con la supervisione del padrone di casa in collegamento.















Oltre Pago, ci saranno anche Virginio, Barbara Cola, Carolina Rey, Giulia Sol e Sergio Muniz, e ancora Agostino Penna, Francesco Monte, Lidia Schillaci e Jessica Morlacchi. Quella del 13 novembre sarà dunque una serata decisiva e ricca di sorprese. Un momento che molti avevano messo in discussione dopo l'annuncio della positività al virus di Carlo Conti.















"Voglio essere io a comunicarvi che purtroppo sono risultato positivo al Covid. Sono a casa, praticamente asintomatico, ma sotto controllo medico". Una situazione non grave, ma che sicuramente richiederà cautela e pazienza, posto che il conduttore dovrà affrontare un periodo di isolamento prima di poter tornare negli studi Rai Fabrizio Frizzi.









Non si ferma, in ogni caso, la corsa verso la proclamazione del vincitore, per una classifica che al momento vede tra i migliori i sei nomi di Pago, Virginio Simonelli e Barbara Cola sul podio, Carolina Rey, Giulia Sol e Sergio Muniz. Le sorprese sono di casa e con Carlo Conti in collegamento da casa sarà ancora più importante fare sentire la presenza e l’affetto del pubblico.

