Che Guenda Goria non abbia un rapporto facile con papà Amedeo è ormai noto a tutti. Nella scorsa diretta del GF Vip abbiamo visto “esplodere” Maria Teresa Ruta dopo aver sentito le parole che il giornalista ha usato per definire la figlia. Parole che hanno destabilizzato Guenda. Ha mantenuto self control in puntata, ma c’è ovviamente rimasta male.

In breve Amedeo Goria ha rilasciato un’intervista in cui ha raccontato che è “bipolare”. “Non so come commentare le parole di mio papà, sono parole molto sbagliate, dovrei parlare della mia vita privata che include tante altre persone e non mi sento di volerlo fare”, ha detto Guenda visibilmente scossa e delusa al conduttore. La madre, Maria Teresa, è invece sbottata scagliandosi duramente contro l’ex marito. (Continua dopo la foto)















Dopo la sfuriata della Ruta al GF Vip, il giornalista Rai ha poi corretto il tiro spiegando di essere stato male interpretato. “Lei assolutamente sta benissimo, a volte è dolcissima, a volte si arrabbia”, ha chiarito Goria sperando “di poter scrivere una lettera da far recapitare a Guenda magari nel corso della prossima puntata”. Ma questo Guenda non lo sa e nelle scorse ore ha usato parole durissime contro il padre. (Continua dopo la foto)















Se in diretta si è trattenuta, parlando nella Casa, Guenda ha fatto sapere di sentire che il genitore la boicotta. Ma c’è di più: ha aggiunto di ritenere che lui vorrebbe proprio vederla fallire. Frasi che non sono passate inosservate. “Lui non è tanto un papà, è un compagno di giochi, è un amico”, ha confidato ad Adua Del Vesco. (Continua dopo la foto)











“C’è qualcosa di me che dà fastidio a mio padre. Mi vuole bene ma a volte mi boicotta. Vorrei capire cosa gli dà fastidio. Sento che non mi apprezza fino in fondo. Lui vorrebbe dimostrarmi che non ce la faccio senza di lui”, ha continuato in lacrime Guenda. Poi l’affondo: “Lui vorrebbe il mio fallimento”.

