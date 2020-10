La puntata di questa sera del Grande Fratello Vip sarà ricca di emozioni e colpi di scena. A iniziare dai nuovi ingressi che probabilmente andranno a scombinare gli equilibri della casa, passando per le eliminazioni. E tra i concorrenti che potrebbero lasciare il reality c’è Elisabetta Gregoraci, una delle assolute protagoniste di questa edizioni soprattutto per la liaison con Pierpaolo Pretelli.

E infatti i due, ieri sera, sono stati protagonisti di un gesto molto romantico. I due hanno voluto sancire il loro rapporto con un gesto che non è passato inosservato agli occhi degli altri inquilini. Hanno fatto volare in cielo un palloncino a forma di cuore, con la scritta: "I tuoi occhi sono l'emozione più bella del mio GF". Sulle note di "Amici mai" (canzone di Antonello Venditti) hanno conquistato gli applausi dei compagni.















"Lo fate volare?", ha esclamato emozionata Guenda riferendosi al palloncino che Elisabetta stringe tra le mani e che i due hanno decorato nei giorni scorsi con delle frasi speciali che si sono dedicati a vicenda. Pierpaolo ed Elisabetta hanno liberato il palloncino seguendolo con lo sguardo rivolto al cielo; gli applausi di Rosalinda e Dayane completano la scena romantica "domani c'è l'eliminazione, andava fatto insieme" dichiara Elisabetta che poi spiega a Rosalinda "c'erano le nostre frasi scritte".















Elisabetta Gregoraci ha mantenuto sempre un atteggiamento molto enigmatico all'interno della casa. Se da un lato ha dato spazio alla storia con Pierpaolo, dall'altro ha sempre lasciato intendere di avere una vita sentimentale al di fuori del reality di cui non può rivelare i dettagli. In questo senso può essere letto il contratto post matrimoniale firmato con l'ex marito Flavio Briatore. Di questo particolare ne aveva già parlato Alfonso Signorini durante una puntata di Chiambretti #CR4- La Repubblica delle donne.









Tuttavia per Elisabetta Gregoraci la possibile eliminazione significa anche poter riabbracciare il figlio Nathan Falco, di cui in questi giorni ha sentito la mancanza. La show girl calabrese ha anche rivelato di aver rischiato di non partire: “Quando gli ho detto del Grande Fratello…mi viene da piangere…Mi ha detto ‘Ma quanti giorni stai, mamma?’ “. Stava per piangere. “È forte, è un bambino molto indipendente ma l’ultimo giorno prima che partissi per venire qua avevo deciso di non partire più. ‘Non andare via, mamma’. Perché non è un bambino che dimostra, lui si tiene tutto dentro. Mi ha abbracciato e mi detto ‘Non andare via, aspetta un altro po’, ancora 10 minuti’. Lì sono morta. Però quando l’ho sentito 20 giorni fa era sereno”.

