Attesa per la puntata di questa sera del Grande Fratello Vip con Elisabetta Gregoraci ancora grande protagonista. Oggi nella casa più spiata d’Italia potrebbero entrare i tre nuovi vip (Stefano Bettarini, Giulia Salemi e Selvaggia Roma), il cui ingresso è stato ritardato a causa della presunta positività di Selvaggia. Occhi puntati sull’incontro tra Elisabetta Gregoraci e Stefano Bettarini.

Secondo diversi rumor, i due avrebbero avuto un flirt ai tempi di Buona Domenica su Canale 5. E c’è chi riferisce che tra loro ci sarebbe stata “una passione travolgente”. Di quel presunto flirt, però, al momento non ci sarebbero conferme. Ecco perché i fan non vedono l’ora che ci sia il fatidico incontro. Fan che non stanno a guardare e sono pronti a dare battaglia anche oltre il regolamento. Nelle ultime ore è scoppiata una polemica sui social in merito al televoto che vedono Elisabetta Gregoraci, Francesco Oppini, Guenda Goria, Maria Teresa Ruta, Pierpaolo Pretelli e Stefania Orlando scontrarsi. Continua dopo la foto















Su Twitter fioccano le testimonianze di chi avrebbe creato centinaia di account fake per manomettere il televoto del GF Vip per avere a disposizioni altri voti e salvare il proprio beniamino. Addirittura esistono delle chat di gruppo, anche su Telegram, dove alcuni utenti si aggiornano sul numero di account creati e sui voti inviati. “Una fan di Elisabetta Gregoraci ha creato 300 account per salvarla”, ha riferito un utente. Continua dopo la foto















Naturalmente la creazione di account fake per manomettere il televoto del GF Vip sta generando non poche polemiche sul web. Una faccenda che ha scomodato anche il Codacons che è intervenuto facendo un esposto. I sondaggi sul televoto del GF Vip vorrebbero Stefania Orlando salva. Continua dopo la foto











Elisabetta Gregoraci, Maria Teresa Ruta, Guenda Goria, Francesco Oppini e Pierpalo Pretelli invece, stanno continuando a darsi battaglia e sarà davvero uno scontro all’ultimo voto fino. Proprio Pretelli è tra i più attesi. “Io penso di averle mandata almeno un po’ in confusione. Visto che questi sono stati i giorni che hanno preceduto una possibile eliminazione sia mia che sua si è lasciata andare di più. Mi ha anche detto che se dovesse uscire mi darebbe un bacio, uno di quelli veri, non i bacetti così. Lei è molto cambiata negli ultimi giorni, mi ha dato qualche certezza in più che non avevo mai avuto finora in quaranta giorni”.

