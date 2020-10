Guillermo Mariotto è il giurato di Ballando con le Stelle che fa più discutere in queste ultime settimane. Chissà cosa succederà sabato, viene da dire, ma durante la sesta puntata dello show di Milly Carlucci, andata in onda il 24 ottobre 2020, il giudice ha scatenato un putiferio commentando la performance di Gilles Rocca e la maestra Lucrezia Lando.

L’attore si è esibito in un sensuale tango ma l’esibizione non è stata particolarmente gradita da Mariotto: “C’è qualcosa che mi disturba. A me dà la sensazione dei robot di gomma che uno compra su Internet. Fa tutto per bene, ma non c’era il tango. Non c’eri tu, c’era solo una femmina”, ha affermato. Pronta la replica di Gilles Rocca: “Se sei qui per provocare è un discorso…”, ha esordito il concorrente. (Continua dopo la foto)















Poi, infastidito dal giudice che guardava il cellulare, ha sbottato: “Guarda me, non guardare il telefono! Se dici che ti distrai quando ballo e per mezz’ora di trasmissione guardi il telefono, già stai sbagliando perché non ci stai dedicando il tempo che meritiamo. Stai giocando…”. Poi, avvicinatosi a Mariotto per fargli sentire il battito del suo cuore, è stato redarguito da Milly che gli ha ricordato le norme sul distanziamento sociale. (Continua dopo la foto)















Non solo questo faccia a faccia. Mariotto è finito nel tritacarne mediatico anche per una battutaccia su Elisa Isoardi, da settimane al centro del gossip per la complicità col maestro Raimondo Todaro: “Ti muovi bene a letto, sei esperta”. Non solo a Ballando con le Stelle. Il giurato è stato ospite in collegamento dell’ultima puntata de La Vita in diretta e le sue frasi non sono passate inosservate. (Continua dopo le foto)









“Il Covid non mi prende perché io prego: preghiamo, perché il Signore ci assiste”, le parole di Guillermo Mariotto a La Vita in diretta che hanno fatto calare il gelo e un po’ imbarazzato il padrone di casa, Alberto Matano. Che gli ha poi fatto un complimento su come si protegge a Ballando: “Hai un modo artistico di interpretare la protezione da Covid”, gli ha detto riferendosi alla particolare visiera che indossa in puntata.



