“Perché è uscito improvvisamente”. GF Vip: Andrea Zelletta, nella casa (e fuori) cominciano a venire fuori i motivi

È chiaramente il gossip più rilevante, fino ad ora, della giornata di oggi, venerdì 30 ottobre. Andrea Zelletta ha lasciato la casa del Grande Fratello Vip solo poche ore fa. Uscita di scena che gli stessi account social del reality show di Canale 5 hanno annunciato non lasciando trapelare nulla e lasciando tutti con una curiosità corrosiva che certamente troverà quel che cerca durante la diretta di stasera. Mica scemi.

L’allentamento di Andrea Zelletta dal gioco dovrebbe essere momentaneo. Nel frattempo il comunicato ufficiale della produzione del GF Vip ha già fatto il giro del web, suscitando parecchia curiosità sulle possibili cause che hanno portato l’ex tronista a prendere tale decisione. Tra le varie ipotesi che al momento affollano i discorsi dei concorrenti, c’è la motivazione correlata alla salute di un familiare in merito a un presunto caso di Covid. (Continua dopo le foto)















Infatti, per quanto si è riuscito ad apprendere dall’interno della casa, infatti, il ragazzo sarebbe andato via per assistere un parente. Tommaso Zorzi, Adua Del Vesco e Maria Teresa Ruta hanno discusso lungamente di quanto avvenuto, giungendo al ragionamento che li ha portati a parlare di un problema legato alla famiglia. Tommy, nello specifico, ha rivelato: “Appena risolverà quello che è successo in famiglia, ha detto che ritornerà.” Andrea Zelletta prima di fare ritorno nella Casa, dovrà eventualmente sottoporsi a tutti i relativi test per rilevare possibile contagio da Coronavirus. (Continua dopo le foto)























Ieri sera Francesco Oppini ha detto di non preoccuparsi, che il GF Vip non avrebbe rivelato il motivo personale che sta trattenendo Andrea Zelletta lontano da tutti. Si pensa temporaneamente. Ha precisato che per il momento non potevano dire di cosa si tratta, ma secondo Oppini la motivazione potrebbe risiedere anche in questioni di avvocati. Giorni fa infatti Zelletta aveva fatto richiesta in confessionale di diffidare Alice Fabbrica. Al momento Andrea Zelletta non è ancora tornato nella Casa del Gf Vip. Quando rientrerà forse sarà lui a raccontare, se potrà, perché è stato costretto ad uscire.

