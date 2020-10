Sempre in tv ma attentissima alla sua vita privata, stavolta Barbara D’Urso rompe il protocollo e parla. La signora di Canale 5, di cui lontano dagli schermi si conosce pochissimo, ha infatti toccato un tasto particolarmente nascosto. Così dopo che ieri, si erano vissuti momenti apprensione durante la diretta di Pomeriggio 5. Barbara D’Urso è tornata a parlare di covid e crisi economica.

Tra gli ospiti in collegamento, Andrea, un barista di Rieti che ha deciso di vivere nel suo locale e di fare lo sciopero della fame per protestare contro la chiusura anticipata di bar e ristoranti. Andrea è in sciopero della fame da lunedì mattina. "Come ti alimenti?", gli chiede Barbara D'Urso. Lui risponde che si nutre solo di sali minerali. Poi, affaticato, si appoggia al mobile. "È molto debole", spiega l'inviata. "Ogni tanto mi appoggio al mobile – spiega lui – perché non ce la faccio". In ogni caso, la protesta di Andrea continua.















Un momento a cui ha fatto seguito uno più distensivo via social. In queste ore, infatti, Carmelita ha voluto condividere con i suoi follower l'immensa gioia di diventare zia. Barbara d'Urso ha pubblicato sul suo profilo Instagram, una foto che ritrae la sorella Eleonora con il pancione. Il dolcissimo scatto è stato accompagnato da una frase nella quale la conduttrice ha espresso tutto l'amore che prova per la sorella e la gioia all'idea di diventare zia: "Sono quasi zia, ti amo Eleonora. Col cuore".



















Eleonora è una delle sorelle di Barbara D'Urso. È figlia di Rodolfo, stesso padre della conduttrice, e Wanda, la donna che Rodolfo sposò un anno dopo la morte della prima moglie Vera. Nel 2016, Eleonora D'Urso ha sposato il musicista Michele Olmo. Proprio come Barbara, anche Eleonora è un'attrice. In passato ha avuto modo di recitare insieme alla sorella.











“Non è un momento ottimale per partorire e Sofia avrà come prima immagine quella di un mondo infestato da mascherine. Starà a me raccontarle di bocche che sanno ridere e sorridere e di gente che nonostante tutto, non smette di lottare”.

