“È uscito dalla casa”. GF Vip, l’annuncio che sconvolge tutti i concorrenti: “Se n’è andato per motivi personali”. Cosa è successo

Andrea Zelletta ha dovuto lasciare la Casa, ma non è stato eliminato. Lo ha annunciato Francesco Oppini poco fa a tutti i concorrenti, che da tempo ormai avevano notato l’assenza di Andrea e si domandavano dove fosse. In particolare era la Contessa Patrizia De Blanck a chiedere ripetutamente dove fosse Zelletta, perché lui ogni giorno le fa un massaggio alla gamba per alleviarle il dolore. Nonostante la Contessa lo abbia cercato ripetutamente e tutti lo cercassero in giro per la Casa, di Andrea non c’era nessuna traccia. All’ennesima domanda di Patrizia, che aveva sfinito tutti i concorrenti presenti dopo le tantissime volte che lo ha chiesto, Oppini ha dato una spiegazione a tutti.

Uscito dal confessionale, Francesco ha detto che avrebbe fatto questo annuncio una sola volta e che poi non se ne sarebbe dovuto parlare più nella Casa. "Andrea non è in Casa per motivi personali", solo questo è andato in onda delle parole di Francesco. Il Gf Vip ha poi silenziato la Casa, ovvero ha tolto l'audio, per cui il pubblico non ha avuto modo di ascoltare niente di più e niente di meno. Con molta probabilità neanche i concorrenti sanno quale potrebbe essere il motivo personale che ha costretto Andrea Zelletta a lasciare temporaneamente il Gf Vip.















Mentre preparavano il consueto aperitivo del giovedì sera, Enock si è avvicinato a Francesco e gli ha chiesto se Andrea sarebbe tornato. Ha provato quindi a capirci qualcosa, perché lui è molto legato all'ex tronista e quindi si è giustamente preoccupato. Lui come tutti gli altri concorrenti. A Enock, Oppini ha detto che non deve preoccuparsi e che il Grande Fratello non ha rivelato qual è il motivo personale che ha tenuto Andrea lontano da tutti per un po'.























Ha precisato che per il momento non potevano dire di cosa si tratta, ma secondo Oppini potrebbe trattarsi anche di questione di avvocati. Giorni fa infatti Zelletta aveva fatto richiesta in confessionale di diffidare Alice Fabbrica. Fatto sta che al momento Andrea Zelletta non è nella Casa del Gf Vip, ma rientrerà più tardi. E forse sarà lui a raccontare, se potrà, perché è uscito.



Il Gf Vip comunque ha tranquillizzato i concorrenti invitandoli a godersi l’aperitivo senza preoccuparsi, perché non si tratta di niente di grave. Il pubblico che segue la diretta potrà tirare un sospiro di sollievo. In tanti infatti stanno rivalutando Zelletta come concorrente e non vorrebbero rinunciare a lui adesso che si stanno affezionando.

