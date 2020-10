“Io penso di averle mandata almeno un po’ in confusione. Visto che questi sono stati i giorni che hanno preceduto una possibile eliminazione sia mia che sua si è lasciata andare di più. Mi ha anche detto che se dovesse uscire mi darebbe un bacio, uno di quelli veri, non i bacetti così. Lei è molto cambiata negli ultimi giorni, mi ha dato qualche certezza in più che non avevo mai avuto finora in quaranta giorni”.

Così aveva parlato Pierpalo Pretelli lunedì a Alfonso Signorini. Tra tira e molla, alti e bassi continua la storia tra Elisabetta Gregoraci e Pierpalo Pretelli dentro la casa del Grande Fratello Vip. Quella che sembrava una storia mai nata adesso si arricchisce di un nuovo particolare. Continua dopo la foto















Quando Alfonso gli ha chiesto cosa le avesse detto in questi giorni quando in più occasioni gli ha scritto sulle mani delle lettere per fargli capire qualcosa senza farlo arrivare anche al pubblico, il 30enne ha risposto: “Le confidenze erano legate alle sue percezioni su ciò che potrebbe succedere fuori”. E Elisabetta Gregoraci cosa ne pensa? Continua dopo la foto















Per ora, l’ex moglie di Flavio Briatore (che sembra ancora in attesa di un suo ritorno) non si lascia andare a effusioni diverse da quelle dei giorni scorsi: tesa tra il desiderio di Pierpaolo e la necessità di proiettarsi altrove. Anche perché qualcosa di grosso sembra bollire in pentola. Domani, nella casa più spiata d’Italia potrebbero entrare i tre nuovi vip (Stefano Bettarini, Giulia Salemi e Selvaggia Roma), il cui ingresso è stato ritardato a causa della presunta positività di Selvaggia. Continua dopo la foto















Occhi puntati sull’incontro tra Elisabetta Gregoraci e Stefano Bettarini. Secondo diversi rumor, i due avrebbero avuto un flirt ai tempi di Buona Domenica su Canale 5. E c’è chi riferisce che tra loro ci sarebbe stata “una passione travolgente”. Di quel presunto flirt, però, al momento non ci sarebbero conferme. Ecco perché i fan non vedono l’ora che ci sia il fatidico incontro. Come la prenderà Pierpaolo Pretelli? Staremo a vedere.

