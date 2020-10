Perché ‘Doc-Nelle tue mani’ finisce prima: la decisone Rai sulla fiction di Luca Argentero

La scorsa settimana “Doc – Nelle tue mani”, la fiction da poco tornata in onda con nuovi episodi con Luca Argentero protagonista ha stracciato la concorrenza, ovvero Chi vuol essere milionario di Gerry Scotti in onda su Canale 5.

La serie ambientata al Policlinico Ambrosiano, firmata da Jan Maria Michelini e Ciro Visco e ispirata alla vera storia del primario Pierdante Piccioni (interpretato da Luca Argentero) che, dopo essersi risvegliato da un coma dovuto a un incidente stradale, ha perso la memoria legata ai 12 anni precedenti, è stata seguitissima. La serie tv con in onda su Rai Uno ha conquistato 7.039.000 spettatori pari al 30.1% di share nella puntata del 22 ottobre. La differenza è stata abissale con il programma proposto su Canale 5. (Continua a leggere dopo la foto)















Chi vuol essere Milionario?, che è stato visto da 1.622.000 spettatori con uno share dell’8.8%. La partita di Europa League tra Celtic Glasgow e Milan ha invece raccolto 1.690.000 spettatori netti per il 6.5% di share. Dati entusiasmanti per la serie tv, tanto che dal 29 ottobre la Rai ha deciso di mandare in onda un solo episodio in modo tale da far durare di più la messa in onda. Salvo imprevisti, “Doc – nelle tue mani” finirà infatti il 19 novembre, ma la produzione è già a lavoro per la registrazione della seconda stagione. (Continua a leggere dopo la foto)















“Le ultime puntate sono bellissime. – ha rivelato l’attore Luca Argentero – Sono scritte benissimo e la chiusura della prima stagione è clamorosa. Non voglio alimentare troppe aspettative, ma è un grandissimo finale, succedono tantissime cose. Mi ha sconvolto leggere come gli autori sono riusciti a “condensare”, oltre ai casi di puntata, le storie dei giovani medici e del mio personaggio”. (Continua a leggere dopo la foto)









Al posto del secondo episodio della serie tv di Rai Uno verrà trasmesso il programma “AmaSanremo con Amadeus”, un contest canoro dove l’amato conduttore Rai, al timone di Sanremo anche per la prossima edizione, sarà alle prese con le selezioni dei giovani cantanti che prenderanno parte al Festival 2021 nella sezione delle Nuove proposte.

