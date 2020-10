La puntata di ‘Pomeriggio 5’ del 29 ottobre i telespettatori la ricorderanno per parecchio tempo. Tutto merito della presenza in studio di un sensitivo, che ha fatto rivelazioni clamorose anche e soprattutto su Barbara D’Urso. Salvatore Giorgio, questo il nome del medium, è convinto di sapere cosa accadrà in futuro e si è soffermato sia sulla vita privata che professionale della padrona di casa, facendo rivelazioni bomba. Si è anche concentrato sul ‘GF Vip’, annunciando la prossima eliminazione.

Infatti, riferendosi al reality show presentato da Alfonso Signorini, l’uomo ha affermato senza alcuna esitazione: “Stefania Orlando verrà eliminata”. Queste sue affermazioni hanno scatenato gli altri ospiti, infatti in particolare Raffaello Tonon e Alessandro Cecchi Paone hanno manifestato molti dubbi e perplessità sulla veridicità di queste premonizioni. Ma come promesso, adesso vi raccontiamo nei dettagli cosa Giorgio ha dichiarato a proposito di Carmelita e del suo futuro. (Continua dopo la foto)















Innanzitutto, il sensitivo ha esordito dicendo: “Ti sogno almeno due volte a settimana”. Prima di fare la prima affermazione roboante: “Barbara, ti dico che ci arriverai al Festival di Sanremo. Farai l’edizione del 2022”. A quel punto Barbarella ci è stata al gioco ed ha posto un’ulteriore domanda. Infatti, nonostante inizialmente sia apparsa senza parole, ha chiesto in che modo si vestirà durante la presentazione della kermesse musicale più importante d’Italia. Ed ha ricevuto risposta. (Continua dopo la foto)















“Ti ho sognata con un vestito bianco con le piume”. Poi ha voluto anche dire la sua sugli aspetti sentimentali della donna ed ha confermato che resterà single ancora per poco tempo: “Ti dico che troverai presto un fidanzato. In meno di un anno ti fidanzerai. Lui ha i capelli scuri, è più giovane di te di 15 anni, vive vicino a te e mette la divisa per lavorare”. Un vero e proprio identikit della presunta futura dolce metà della conduttrice Mediaset. Chissà se qualcosa si avverrà davvero. (Continua dopo la foto)









Ieri Barbara ha deciso di pubblicare una foto che nessuno ha potuto giudicare negativamente. Uno scatto dal passato con una delle persone più compiante in Italia, che prese parte al primo ‘Grande Fratello’ in assoluto. Stiamo parlando di Pietro Taricone. Quest’ultimo è tragicamente deceduto 10 anni fa, nel 2010, dopo essersi lanciato con il paracadute.

Uomini e Donne, tutti contro Gianni Sperti: le polemiche non si placano a rincarare la dose è un pezzo da novanta del programma