Puntata ancora una volta bollente quella di oggi di Uomini e Donne che vive il seguito della lite tra Gianni Sperti e Aurora Tropea. Prima di andare via, Aurora aveva perso completamente la pazienza e affermando: “Non gliela volevo dar vinta a questo cafone ignorante. Mi hai rotto le pa..e”. Il pubblico sui social sembra approvare questa sua uscita.

Pubblico che c’era andato giù pesante con Gianni Sperti accusato di “bullismo” ai danni di Aurora. “Con questa puntata hanno superato il limite davvero pessimi tutti Aurora unica vera che dice le cose che pensiamo tutti in faccia” e ancora “Tutti contro uno… questo è un branco, questo si chiama BULLISMO! Quanto siete caduti in basso”. Nella lite adesso entra anche Veronica Ursida. La donna, che aveva lasciato il programma insieme a Giovanni Longobardi, ha espresso la sua opinione sui fatti attraverso uno sfogo su Instagram. Continua dopo la foto















“Che cattiveria…sei una donna forte e so quanto è importante per te l’amore. Mi dispiace Aurora”. Sono passati ormai mesi da quando Veronica Ursida ha lasciato il Trono Over per continuare fuori la sua storia con Giovanni Longobardi. Storia che, tuttavia, è giunta al termine molto presto e su cui Longobardi si è sfogato di recente. L’Ursida, ad ogni modo, ci ha tenuto a fare un chiarimento su come siano andate realmente le cose. Continua dopo la foto















Lo sfogo di Veronica Ursida non è finito qui. L’ex dama di Uomini e Donne ha, infatti, lanciato una frecciatina al programma di Maria De Filippi. Secondo Veronica sarebbero stati fatti due pesi e due misure completamente diverse nei suoi e nei confronti di Valentina Autiero. “Te lo puoi conoscere là dentro e altre persone non potevano pur standoci il lockdown e pur non standoci la possibilità di avvicinarsi e non poter fare un weekend insieme” ha dichiarato l’Ursida, che ha poi aggiunto “Costringendo poi le persone ad abbandonare…”. Continua dopo la foto











Aurora, per ora, resta in silenzio. Tra i personaggi più amati e discussi la partecipazione di Aurora è iniziata con la frequentazione del cavaliere Jena Pierre, ex di Gemma Galgani. La storia tra Aurora e Jean Pierre, però, non ha dato buoni frutti. Nella stagione 2020/21 di Uomini e donne la dama è una delle poche storiche rimaste sedute alla ricerca dell’amore. Nonostante che i suoi comportamenti siano sempre criticati da Gianni Sperti, Aurora continua nella sua ricerca e di nuovo si “scontra” con la Galgani per accaparrarsi l’uomo di turno. E’ già successo con Biagio e sicuramente succederà anche con altri cavalieri che decideranno di conoscere le due dame.

Ti potrebbe interessare: “Nascondi quel sedere grasso”. Insulti e parolacce per le foto al naturale. Ma la vip li asfalta