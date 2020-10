Un paio di giorni fa Michael De Giorgio, ex partecipante di Temptation Island ed ex fidanzato di Lara Zorzetto è stato aggredito nella notte con un paio di forbici. Il giovane si è recato prontamente in ospedale dove è stato operato d’urgenza. L’intervento chirurgico è andato per il meglio ma ad oggi non è chiaro se lascerà delle conseguenze importanti, che potrebbero cambiare la vita del 29enne, che di lavoro fa il tatuatore.

Era stato il diretto interessato a parlarne su Instagram, dove aveva prima mostrato uno scatto del polso tagliato e insanguinato. “Questa notte sono stato ferito con una forbice, è entrata ed uscita dall’altra parte del polso. Ha lesionato i tendini ed ho rischiato l’emorragia”. L’intervento a cui si è sottoposto è riuscito ma Michael De Giorgio non sa ancora se subirà limitazioni motorie e quanto tutto questo possa rovinare di fatto il suo futuro lavorativo. (Continua a leggere dopo la foto)















“Sono da poco uscito dalla sala operatoria e ci tenevo a rassicurare tutti, amici e non: l’intervento è andato bene”, aveva detto l’ex protagonista del reality delle tentazioni condotto da Filippo Bisciglia.

Quella “persona nota” che l’ha ferito, come confermato a Fanpage.it, è la sua ex compagna (non Lara Zorzetto). La violenta lite è scoppiata in casa sua, tanto violenta da far intervenire i carabinieri che poi li stavano ‘scortando’. In auto è avvenuta l’aggressione ai danni del giovane con: “Ferita da taglio penetrante al polso sinistro, ferita da morso e contusione ai testicoli”, come riporta il referto medico pubblicato da Fanpage. (Continua a leggere dopo la foto)















“È stata lei a chiamare i carabinieri durante la lite in casa, dicendomi che me l’avrebbe fatta pagare. – ha detto al quotidiano napoletano – Sono intervenuti i carabinieri di Pordenone che ci hanno raggiunto ad Azzano Decimo pensando che l’avessi aggredita. Ma quando sono arrivati hanno compreso la situazione e ci hanno consigliato di separarci. Le hanno chiesto se voleva prendere un taxi o se ci fosse un’altra soluzione per tornare a casa sua quindi mi sono offerto di accompagnarla a patto che non alzasse le mani. Entrando nella mia macchina ha sbattuto lo sportello e ho dovuto far intervenire di nuovo gli agenti che non erano ancora andati via”. (Continua a leggere dopo la foto)









E ancora: “Io tentavo di difendermi tenendola distante verso il finestrino, continuando a chiederle di scendere dalla macchina e lei mi ha risposto che se l’avessi mollata, sarebbe scesa. Quando l’ho lasciata, lei ha finto di aprire la portiera e con uno scatto ha tirato fuori dalla tasca un paio di forbici da carne che aveva preso dalla cucina di casa mia e mi ha colpito sul polso. Quando si è resa conto che stavo perdendo sangue si è spaventata, mi ha chiesto scusa e ha visto i lampeggianti dietro dei carabinieri che ci stavano seguendo”.

