Ancora una volta uno degli argomenti principali del ‘GF Vip’ è il rapporto creatosi tra Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli. Non se ne parla solamente sul web, ma anche all’interno della Casa. Stefania Orlando e Guenda Goria ne hanno discusso nelle scorse ore e la prima ha riferito che il giovane lo si sta ricordando unicamente come il corteggiatore dell’ex moglie di Briatore, dunque non starebbe venendo fuori la sua vera personalità e le caratteristiche principali.

Anche la figlia di Maria Teresa Ruta ha detto che lui fa troppo riferimento alla donna. La Orlando però non ha parlato solamente ‘alle spalle’, ma ha deciso di andare direttamente da Pierpaolo ad esprimere il suo pensiero. Gli ha detto che inizialmente tutti hanno pensato ad un gioco, invece lui sembra stia provando un grande interesse. Cosa che però ancora dalla Gregoraci non si intravede. E Pretelli si è poi recato in confessionale, commentando quanto successo con Stefania. (Continua dopo la foto)















Il giovane ha affermato: “Non so perché me l’ha tirata fuori così, dal nulla. Magari mi ha voluto far aprire gli occhi, non lo so. Però io so capire se dall’altra parte si sta prendendo la situazione come un gioco o no. Ci può stare che si faccia delle domande, però fino ad una certa. Poi un po’ sono anche cose mie”. Elisabetta sembra abbia comunque intuito qualcosa, mentre Stefania e Pierpaolo erano intenti a discutere. E infatti in confessionale ha esclamato qualcosa di importante. (Continua dopo la foto)















La conduttrice televisiva e showgirl ha dunque accusato gli altri: “Può infastidire questo rapporto così vero, così bello. Secondo me sì, c’è un pizzico di gelosia da parte di alcuni di loro”. Chissà se nella puntata di venerdì 30 ottobre saranno fatte ascoltare queste affermazioni a tutti gli inquilini. Non è da escludere eventualmente un confronto diretto tra Stefania Orlando e Elisabetta Gregoraci. Con Pierpaolo Pretelli che è ancora pensieroso e sta cercando di capire tutte le cose. (Continua dopo la foto)









Il settimanale Oggi ha pubblicato in esclusiva nel numero in edicola lo sfogo di Mino Magli, fidanzato della soubrette calabrese tra il 2001 e il 2007, quando lei aveva già avviato la sua storia con il titolare del Billionaire, che poi sposerà nel 2008. Magli cita una lettera scritta proprio dalla Gregoraci e la accusa totalmente: “Tradito e anche rinnegato”. Vedremo comunque quali saranno i prossimi sviluppi.

“Sei un’accattona!”. UeD, in studio si scatena il putiferio. Tina Cipollari è fuori controllo