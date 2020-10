Puntata bomba a ‘Uomini e Donne’ con, manco a dirlo, Tina Cipollari e Gemma Galgani autentiche protagoniste. Si è infatti materializzato l’ennesimo scontro in diretta tra le due donne, rivali ormai da tanti anni. Alla dama originaria di Torino non è proprio andato giù il fatto che l’opinionista del dating show si frequenti al di fuori del programma con il suo ex Giorgio Manetti. L’ha infatti definita una persona falsa e bugiarda e a quel punto la Cipollari è esplosa di rabbia.

Tina ha precisato di aver visto e salutato l'ex fiamma di Gemma perché si sono incontrati per caso nella città di Firenze. L'incontro non era dunque programmato e ha aggiunto di non aver alcun rapporto con l'uomo. Sia lei che Giorgio apparirebbero tra l'altro insieme ai partner, a testimonianza del fatto che non si siano visti da soli. E a quel punto è anche intervenuto Gianni Sperti, che ha accusato la Galgani di essere ancora interessata a Giorgio visto che si è alterata così tanto.















Poi i momenti di tensione si sono acuiti quando è entrato in studio anche Biagio. Gemma ha annunciato ai presenti di averlo ospitato nella sua casa, dove hanno pranzato insieme e dove è stata lei stessa a cucinare per lui. E Tina ha rincarato la dose, infatti le ha detto che è un'accattona e che non ha avuto nemmeno il garbo di portarlo in un ristorante dopo tanti chilometri fatti per la donna. Ma successivamente è emersa una notizia non proprio piacevole per la Galgani, rimasta sbigottita. Comunque Gemma vuole esprimere il suo pensiero senza essere interrotta e raccontare la sua giornata romantica, che ha vissuto con Biagio, ma Tina non la considera per niente e urla: "Maria, io oggi proprio non ci sto! Lei è un'accattona".















Prima di andare a pranzo da Gemma, il cavaliere ha infatti incontrato Maria nella capitale Roma e l'ha anche accompagnata in ospedale visto che lei doveva conoscere il nipote appena venuto alla luce. In seguito ha anche deciso di cenare con Sabina sempre a Roma ed ha invitato quest'ultima a recarsi a Napoli per un caffè. Gemma Galgani è abbastanza infastidita da questa situazione e non è felice di questo suo modo di comportarsi con le donne. Chissà cosa accadrà prossimamente.









A Uomini e Donne i colpi di scena sono all’ordine del giorno. Come il litigio che ha visto protagoniste ieri Valentina Autiero e Aurora Tropea. Tutto inizia quando Aurora accusa Valentina di aver condiviso sui social le sue foto con Germano, durante un weekend che hanno trascorso insieme. Valentina inizia a piangere: ammette di volersi vivere la storia con Germano: così ha voluto condividere le foto sui social come fossero una coppia.

