Puntata inedita quella odierna di ‘Detto Fatto’, infatti tutti i piani sono stati completamente scombussolati. Innanzitutto lo start della trasmissione è avvenuto alle 15.30, dunque 30 minuti dopo, ma soprattutto a far rumore è stata la pesante assenza della conduttrice televisiva Bianca Guaccero. Subito sono state fornite notizie da coloro che sono presenti in studio, visto che il programma è affidato a Jonathan Kashanian, a Gambi e a Carla. Ma la stessa Bianca è intervenuta in collegamento.

La sua mancata presenza è causata dall’emergenza coronavirus, infatti si trova attualmente in isolamento fiduciario. Ma, come anticipato poco fa, ha voluto ugualmente dare il suo supporto ai suoi compagni di squadra, telefonando in diretta. Durante la conversazione telefonica, ha spiegato cosa le è successo ed ha fatto l’in bocca al lupo agli altri presentatori. Al momento la donna non è contagiata, ma dovrà sottoporsi ad un altro tampone nei prossimi giorni per averne certezza. (Continua dopo la foto)















La Guaccero ha dunque avuto dei contatti con una persona risultata positiva al Covid-19 e dovrà rimanere a casa in attesa di risposte definitive. Questo quanto detto dalla padrona di casa: “Io vi guardo da casa. Per il momento posso dirvi che ho già fatto un tampone e sono risultata negativa, ma devo ancora stare in isolamento. Ne farò un altro nei prossimi giorni. Io vi guardo e alla fine della puntata vi chiamo uno per uno, sono sicura che farete una puntata strepitosa”, ha aggiunto. (Continua dopo la foto)















Poi ha concluso: “Saprete tenere le redini del programma”. Tra l’altro, considerando che dovrà fare altri test per capire se si confermerà negativa o meno al coronavirus, non è da escludere che possa dare forfait anche nella puntata di venerdì 30 ottobre. Il pubblico da casa si era preoccupato notevolmente, quando ha visto l’assenza di Bianca Guaccero. La sua chiamata ha tranquillizzato tutti, ma i telespettatori stanno già facendo il conto alla rovescia perché vogliono vederla al più presto. (Continua dopo la foto)









Durante il ‘Il teuccio delle 5’ dove Bianca Guaccero con i suo ospiti parla di attualità e gossip e nella puntata di ieri, 28 ottobre, si è parlato di chirurgia estetica e dei ritocchini dei personaggi famosi. Presenti in studio anche Carla Gozzi e Gianpaolo Gambi, che ha ironizzato sui suoi ‘ritocchini’ e facendo un paragone con l’attore Brad Pitt.

GF Vip, crollo totale di Guenda Goria. La figlia di Maria Teresa Ruta inconsolabile