È stato uno dei protagonisti di Uomini e Donne. Poi la decisione di lasciare il programma e tornare al suo lavoro. Adesso un nuovo colpo di scena che potrebbe cambiare tutto. Parliamo di Nicola Vivarelli 26enne nato a Marina di Massa e noto per aver voluto corteggiare Gemma Galgani nonostante la differenza di età. Vivarelli si è presentato nel programma di Maria De Filippi con questa precisa intenzione: corteggiare la dama del trono over, ovvero Gemma.

Effettivamente il giovane sembrava essere riuscito nell'impresa, poi però Gemma è scomparsa per essersi sottoposta ad un ritocchino al viso. Storia finita dunque e Vivarelli ha iniziato a frequentare nuove dame. Tra queste Veronica De Nigris e poi anche Angelica Berretta. Proprio nel mezzo di queste frequentazioni, però, la scelta di Vivarelli: "Torno al mio lavoro, lascio il programma". Vivarelli è un ufficiale della Marina mercantile ed ovviamente si tratta di un tipo di lavoro non compatibile con la necessità di essere presente in studio. Ora, però, c'è un imprevisto che potrebbe far cambiare idea al giovane marinaio.















Nicola Vivarelli, noto con il nome di 'Sirius' nel programma, era quindi pronto a partire: "Ho preparato i bagagli. Ho il volo da Firenze per Amsterdam e poi New York. Dormirò lì e poi ripartirò". La partenza, però, è stata rimandata. "Dovevo essere già nell'aereo direzione Amsterdam, eppure le valigie sono ancora in macchina". A svelare il motivo è stato lo stesso Nicola attraverso le sue ultime stories su Instagram.















Vivarelli ha spiegato che si è dovuto sottoporre ad un test per via del coronavirus ed i risultati arrivano a 72 ore dall'esame. "Per ora non parto per via di tutta questa situazione, forse nei prossimi giorni si. Vedremo quello che succede". Insomma i risultati non sono arrivati e, in attesa di sapere cosa succederà, si fa strada anche l'ipotesi, al momento remota ma non impossibile, che Nicola torni ad essere 'Sirius'.









Chissà se assisteremo a nuovi capitoli dell’esperienza di Vivarelli all’interno del programma di Maria De Filippi. Di sicuro Sirius non è passato inosservato. E, anche dopo la fine della storia, Gemma Galgani ha mostrato interesse per il bel marinaio, nonostante avesse iniziato a frequentare nuove dame. Fino all’accusa di aver sfruttato la situazione per acquisire popolarità. Ci saranno nuove schermaglie all’orizzonte?

