“Lo ha proposto lei”. Lorella Cuccarini, c’è il colpo di scena: un ritorno che ha del clamoroso

Lorella Cuccarini non è più in tv da giugno scorso. Tutti ricorderanno infatti il suo addio tra le polemiche a La Vita in diretta, che ora Alberto Matano conduce da solo, e da quel momento in poi la “più amata dagli italiani” è rimasta orfana di un programma. Era stata data come padrona di casa del prossimo Zecchino d’oro, ma la voce si è presto bloccata: a presentare la nuova edizione saranno due punte di diamante della Rai, ovvero Mara Venier e Carlo Conti.

C’è però da dire che Lorella Cuccarini ha fatto comunque molto parlare di sé, soprattutto perché anche a distanza di mesi le è stato chiesto di commentare quelle dichiarazioni pesanti sul suo ex collega di palco ed è successo anche in una delle ultime puntate di Verissimo. (Continua dopo la foto)















Invitata da Silvia Toffanin per festeggiare i suoi 35 anni di carriera, la Cuccarini ha ovviamente riparlato di Matano, che dopo quell’intervista è stato raggiunto da Valerio Staffelli di Striscia la Notizia per ricevere il famoso Tapiro d’oro. Ma quell’intervento di Lorella a Verissimo ha fatto subito pensare a un avvicinamento a Mediaset. La voce era già nell’aria e ora il settimanale Oggi ha pubblicato una nuova indiscrezione. (Continua dopo la foto)















Stando a quanto riporta il magazine Oggi, dopo il difficile complicato anno trascorso in Rai, Lorella Cuccarini avrebbe proposto ai Vertici Mediaset un programma da condurre in seconda serata. Dunque la vedremo al timone di una sua trasmissione nuova di zecca sulle reti Mediaset? Al momento non ci sono certezze ma di sicuro se così fosse farebbe molto rumore il ritorno laddove ha condotto per tanti anni trasmissioni di grande successo come Paperissima, Buona Domenica e La Notte Vola. (Continua dopo le foto)











E c’è anche un’altra cosa: Maria De Filippi, sempre dalla parte delle colleghe in difficoltà, potrebbe aiutare Lorella proponendole Amici. Queen Mary ha sempre teso la sua mano a chi si è trovato in una difficile situazione lavorativa (pensiamo a Mara Venier) e poi la Cuccarini non è nuova nel talent: ha già partecipato nelle vesti di giudice speciale nel 2015.

