L’aria si fa sempre più tesa nella Casa del GF Vip, con una Patrizia De Blanck sempre più “scatenata”. La contessa, a cui certo non manca la parlantina, non ha peli sulla lingua e nelle ultime ore, forse perché arrivata al 45esimo giorno di reclusione, ne ha per tutti i suoi coinquilini. Si è lasciata andare a sfoghi pesanti che ovviamente non sono sfuggiti al pubblico che segue la diretta h24 del reality di Canale 5.

Ma le parole più dure la De Blanck le ha sicuramente riservate a Maria Teresa Ruta, la conduttrice che è entrata al gioco insieme alla figlia Guenda e che nelle ultime dirette si è molto esposta sulle sue dinamiche familiari. E ora viene giudicata dalla contessa per il suo atteggiamento poco composto ed esuberante. (Continua dopo la foto)















“Quella è sguaiata, ma dai è vero – ha sentenziato Patrizia parlando con Massimiliano Morra – Sguaiata nella maniera di muoversi, non solo quando ride, anche quando si muove. C’ha 60 anni! Sguaiata nella maniera di interagire, ma cosa vuole fare? Urla, gira, fa le scene, fa la buffona. Una buffona 24 ore su 24, è ridicola questa donna”. Ma mica è finita qui. (Continua dopo la foto)















La serie di insulti contro Maria Teresa Ruta è proseguita in giardino, dove la contessa ha ripreso il discorso in giardino con Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli: “Con quella cretina di Maria Teresa, tutta fiera della figlia”. Ma ne ha anche per Stefania Orlando. In generale Patrizia De Blanck non è molto “in vena” in questi giorni e ha criticato subito gli scherzi, i giochi e i travestimenti con i costumi che gli autori hanno proposto ai vipponi. (Continua dopo le foto)









Ennesima cattiveria verso Stefania da parte della Contessa. NON LA SI TOLLERA PIÙ ELIMINATELA #GFVIP pic.twitter.com/TWOOfOYMkV — gg🐍 (@quinditiamo) October 28, 2020



Quindi si è dapprima sfogata con Elisabetta – “Questi si rincoglioniscono. C’è anche un limite, a quest’età mettersi a fare ste st*onzate mi fa girare le pal*e, ci hanno presi tutti per co**ioni” – poi ne ha approfittato per lanciare una frecciatina a Stefania, tutta contenta del suo travestimento. “Mi sento favolosa anche così”, ha detto la Orlando. E lei: “Secondo me no, secondo me fa schifo, secondo me manco per niente con quell’affare in testa”. Il pubblico nel frattempo inizia a tollerare più poco gli atteggiamenti della contessa, troppo diretta e a volte troppo aggressiva con i compagni.

