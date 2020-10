“Ho paura”. Brutte notizie per Raffaella Carrà. È lei stessa a spiegare quello che sta succedendo ultimamente

Raffaella Carrà ha annunciato che per il momento il programma da lei presentato, ‘A raccontare comincia tu’, è stato fatto slittare a periodi migliori. Ovviamente il motivo è sempre quello, l’emergenza da Coronavirus che oramai mette i bastoni tra le ruote un po’ in tutti i frangenti, ma c’è da dire che la Carrà non si scoraggia.

La stessa Raffaella Carrà ha detto fermamente di aver preferito questa soluzione che prevede il rimandare lo show 'A raccontare comincia tu' visto che per lei, con l'emergenza in corso, si toglierebbe naturalezza al programma. Non si dice però tranquilla della situazione a cui inevitabilmente l'Italia sta andando in contro in questo periodo.





























Le parole della bella Raffaella Carrà sono state precise: "Se devo sedermi a due metri dal mio intervistato e non posso toccarlo o abbracciarlo, parte dell'essenza è persa. E bisogna rispettare le regole. Sono un po' turbata e ho paura, come è normale. Questa pandemia è molto ostinata". Questa la dichiarazione della più famosa delle showgirl, che con il format aveva già fatto incetta di ottimi consensi e ascolti. In 'A raccontare comincia tu', la Carrà si è occupata d'intervistare alcuni dei grandi nomi dello show biz italiano. Tra i super vip: Fiorello, Sophia Loren, Riccardo Muti, Maria De Filippi, Renato Zero, Loretta Goggi, Luciana Littizzetto, Leonardo Bonucci, Paolo Sorrentino.









Purtroppo a causa dell’emergenza Coronavirus lo show è attualmente rimandato a data da destinarsi, e del resto sono molti i programmi tv che hanno subito importanti modifiche e cambiamenti per tentare di andare in onda nonostante l’emergenza. Nonostante Amadeus ha confermato che il Festival di Sanremo 2021 si farà sembra che i dubbi sulla data prestabilita siano molti e anche la famosissima kermesse canora potrebbe essere rinviata a seconda degli ulteriori sviluppi dovuti all’emergenza in corso. La data prevista è per marzo, ma c’è già chi ipotizza che lo show slitterà ai primi mesi estivi.