“Mi fa soffrire…”. Bianca Guaccero non si nasconde. La confessione a ‘Detto Fatto’. Gelo in studio

Detto Fatto, il factual show condotto da Bianca Guaccero prodotto in collaborazione con Endemol Shine Italy, è tornato è tornato in televisione il 26 ottobre. La nona stagione, in un nuovo orario, dalle 14:55 alle 17:30, è ricominciato con il cast fisso del programma: la conduttrice Bianca Giaccero, Carla Gozzi, Jonathan Kashanian e Gianpaolo Gambi.

Arricchito da diversi momenti di talk e intrattenimento, anche quest'anno "Detto Fatto" dispenserà tanti consigli-tutorial su moda, bellezza, cucina, fai da te, salute, benessere, arredamento, economia domestica, giardinaggio, fitness e molto altro ancora. Carla Gozzi, esperta di moda e buon gusto, nota per il programma "Ma come ti vesti?" in onda fino allo scorso anno insieme al wedding planner Enzo Miccio, torna con il "cambio look".















In studio anche l'attore, conduttore televisivo e scrittore italiano Gianpaolo Gambi, che insieme a Bianca Guaccero sarà protagonista di vari sketch, mentre Jonathan Kashanian si occuperà della "Superclassifica Jon", dedicata alle notizie e ai personaggi del mondo dello spettacolo, e una nuova rubrica "Il teuccio delle 5" con alcuni ospiti in studio.















Durante il 'Il teuccio delle 5' dove Bianca Guaccero con i suo ospiti parla di attualità e gossip e nella puntata di oggi, 28 ottobre, si è parlato di chirurgia estetica e dei ritocchini dei personaggi famosi. Presenti in studio anche Carla Gozzi e Gianpaolo Gambi, che ha ironizzato sui suoi 'ritocchini' e facendo un paragone con l'attore Brad Pitt. Tra i tanti commenti ha colpito quello della conduttrice. Bianca Guaccero ha spiegato che probabilmente dietro al ricordo alla chirurgia si nascondono problematiche interne che spesso una donna non riesce a superare.









“Sempre più spesso vedo delle esagerazioni alcune donne perdono proprio i connotati della loro faccia e questa è una cosa che mi fa soffrire in quanto donna perché penso che dietro si nascondo delle problematiche internamente”, ha detto la conduttrice di Detto Fatto. “Certi tipi di interventi non sono un bello spettacolo”.

