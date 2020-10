“Mi manca Bianca Berlinguer”. L’assedio, Mauro Corona si sbottona con Daria Bignardi, poi la confessione: “Vuole sapere da quanto non bevo?”

Si torna a parlare di Mauro Corona, anzi, a dirla tutta è lui stesso che è tornato in tv. Dopo il Tapiro d’Oro di Striscia la notizia l’artista è stato ospite a L’Assedio nella puntata in diretta su Nove mercoledì 28 ottobre 2020. Corona è stato invitato per presentare il suo ultimo romanzo dal titolo L’ultimo sorso, vita di Celio. Un libro in parte autobiografico ed è per questo che Mauro ha parlato della sua dipendenza dall’alcol. Dipendenza che sta cercando di sconfiggere con grande sacrificio. A Daria Bignardi Mauro Corona ha rivelato di non toccare alcol da ben 72 giorni.

Proprio così: lo scrittore ha spiegato che si tratta di una grande prova di volontà non facile da gestire. Soprattutto perché, come spiegato dal diretto interessato, Mauro ha scelto di non farsi aiutare da medici o esperti del settore. "Non è facile, non si dorme la notte. Spesso tornano le ombre. Non sono felice, ma pacifico e tranquillo. Ho deciso di fare tutto da solo senza chiedere aiuto". Mauro Corona vuole superare la sua dipendenza dall'alcol in primis per il bene dei suoi figli, che da tempo soffrivano per la situazione, ma pure per se stesso e per la sua salute visto che ha ormai superato i 70 anni.















A questo punto Corona non ha potuto non menzionare la sua recente esclusione da Cartabianca, avvenuta dopo la dura lite con Bianca Berlinguer. "Mi ero affezionato a quel programma, mi manca l'appuntamento del martedì. Non mi è stata data neppure la possibilità di chiedere scusa in una puntata della trasmissione, dove tutto è accaduto".















Come tutti sappiamo lo scrittore ha fatto personalmente le sue scuse a Bianca Berlinguer ma queste non sono bastate per un rientro su Rai Tre. Stando alle indiscrezioni ad opporsi fortemente ad un ritorno di Mauro nei panni di opinionista è stato il nuovo direttore di rete, il giornalista e conduttore Franco Di Mare. "Quando ho detto quella frase non avevo bevuto ma non cerco giustificazioni. Ho sbagliato e chiedo di nuovo scusa".











Si giustifica ancora: “Ma io non ho offeso tutte le donne ma solo Bianca alla quale ho chiesto subito scusa”. In realtà Bianca Berlinguer si è detta favorevole ad un rientro di Mauro Corona a Cartabianca ma pare che Franco Di Mare – che ha preferito non esprimersi pubblicamente sulla vicenda – non sia intenzionato a cambiare idea. E l’appello di Corona a Striscia la notizia non ha agevolato la faccenda…

