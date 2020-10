Alfonso Signorini giovanissimo. La foto del passato mai vista prima: “Una trasformazione incredibile”

Scrittore e conduttore radiofonico e televisivo, Alfonso Signorini

è impegnato nella conduzione del suo secondo Grande Fratello Vip.

Una carriera di grande successo, la sua, coltivata fin da giovane con il diploma al liceo classico, la laurea in Lettere classiche

e una specializzazione in Filologia medievale. Professore di italiano, latino, greco, storia e geografia al Liceo classico Leone XIII di Milano, il conduttore ha iniziato a collaborare con numerose testate giornalistiche occupandosi della cronaca rosa e di gossip.

La prima apparizione sul piccolo schermo di Alfonso Signorini arriva nel 2002, quando siede tra gli ospiti fissi di ‘Chiambretti c’è’, programma in onda su Rai 2. L’anno successivo invece è tra gli opinionisti del reality ‘L’isola dei famosi’. Alfonso Signorini è stato opinionista del Grande Fratello dal 2008 al 2012 e dell’Isola dei Famosi dal 2015 al 2016. (Continua a leggere dopo la foto)















Ha lavorato in tv e in radio. Ha condotto Una Serata Bella – Per te, Gianni! e Una Serata Bella – Per te, Mogol!. Ha lavorato a Radio Monte Carlo, conducendo il programma Alfonso Signorini Show. Poi il brutto stop causato alla leucemia. Un vero colpo per il giornalista, che però è riuscito a vincere la sua battaglia e a tornare in televisione e alla direzione del settimanale ‘Chi’ ancora più agguerrito. “Mi è costato tantissimo scrivere della malattia nel libro, l’ho confinata in poche righe. – aveva raccontato a Verissimo .- Grazie al cielo sono fuori pericolo anche se dovrò curarmi per il resto della mia vita. Sono stato un uomo fortunato: non ho avuto bisogno di trapianti e ho reagito molto bene alle cure”. (Continua a leggere dopo la foto)















“Era un periodo complicato: facevo programmi in tv tra ‘Verissimo’, ‘Kalispera’ e il ‘Grande Fratello’, la radio alla mattina e nel frattempo dirigevo due giornali mentre mamma stava morendo. Dopo le dirette facevo la notte in ospedale da mia mamma e poi alle sei del mattino andavo in radio. Non ho fatto bene i conti sulla mia resistenza e la vita poi mi ha chiesto di pagare pegno”. E sui social Alfonso non perde occasione per ricordare i suoi esordi, con foto dal passato in compagnia di tanti amici che hanno accompagnato la sua lunga carriera giornalistica. (Continua a leggere dopo la foto)









A giugno ha condiviso anche uno scatto da neonato e una dedica da brividi all’amata mamma, morta poco dopo aver scoperto di avere la leucemia: C’era una volta un bambino che amava tanto la sua mamma. E quell’amore non è mai finito… – ha scritto il giornalista a corredo della foto – ascoltate, se vi va, il mio racconto e ditemi se vi è piaciuto. Io ci ho messo il cuore”.

“Ecco perché tutti hanno paura di Tommaso Zorzi”. GF Vip, spunta l’indiscrezione choc ed è Matilde Brandi a spifferarla a tutti