“Ma seriamente?!”. Pierlugi Diaco, l’indiscrezione corre veloce tra i corridoi della Rai… Ecco dove lo vedremo presto

Per la gioia di alcuni, Pierluigi Diaco è pronto a tornare in televisione. Stando alle ultime indiscrezioni il 43enne dovrebbe approdare su Rai Due, in seconda serata, con un nuovo format di interviste. Il titolo provvisorio dovrebbe essere Il Bianco e il Nero e dovrebbe andare in onda a partire dai primi mesi del 2021. A comunicarlo, con un tweet, il giornalista di Dagospia e Il Fatto Quotidiano Giuseppe Candela che cita l’Adnkronos. Per Pierluigi Diaco si tratterebbe di un ritorno sul piccolo schermo dopo la delusione avuta con l’ultima edizione di Io e Te.

Non è bastato a Diaco vedersi bruscamente interrotto (per un caso di Coronavirus all'interno del gruppo di lavoro del programma) e mai ripreso. Diaco, a malincuore, non è riuscito a salutare il suo pubblico. La Rai ha preferito non mandare in onda l'ultima puntata della seconda edizione di Io e Te, con grande amarezza da parte di Pierluigi Diaco, che ci teneva a salutare in video i suoi affezionati telespettatori.















Anche perché, dopo la chiusura della trasmissione estiva, che non ha mai brillato negli ascolti, Diaco ha annunciato qualche tempo fa un nuovo progetto televisivo ma non ha fornito particolari a riguardo. Un progetto che – come ha spiegato il diretto interessato – è stato proposto ai dirigenti Rai: che si tratti proprio del nuovo format Il Bianco e il Nero?















In attesa di saperne di più Pierluigi Diaco continua a lavorare in radio: da anni è uno degli speaker di RTL 102.5. Attualmente conduce Non Stop News, con Fulvio Giuliani e Giusy Legrenzi dal lunedì al giovedì dalle 6 alle 9 del mattino. Di recente Pierluigi Diaco è stato accattato da Jonathan Kashanian a Detto Fatto, il programma di Rai Due condotto da Bianca Guaccero.











L’ex vincitore del Grande Fratello ha rivelato di aver avuto un problema con il giornalista circa due anni fa, quando entrambi lavoravano in una radio. A detta di Jonathan, Diaco avrebbe messo a rischio il rapporto dell’ex gieffino con Maria De Filippi e non avrebbe nemmeno fatto ammenda nei suoi riguardi.

