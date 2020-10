Rivelazioni scottanti durante ‘Pomeriggio 5’. Ancora una volta Barbara D’Urso è rimasta pietrificata davanti al racconto dell’ospite. Nella puntata del 28 ottobre è intervenuta Lory Del Santo, che nel consueto spazio destinato al mondo del gossip ha fatto una confessione clamorosa mentre si stava soffermando sul ‘Grande Fratello Vip’. Il tema principale era il legame instaurato tra Guenda Goria e i suoi genitori Maria Teresa Ruta e Amedeo Goria. Ed è su quest’ultimo che è stata sganciata la bomba.

L'attrice e showgirl 62enne, a sorpresa ha dunque confidato davanti alle telecamere: "Amedeo Goria ci ha provato con me, mi ha detto cose intime". E poi è scesa ulteriormente nei dettagli, quando si è dovuto parlare del presunto innamoramento ancora in corso dell'uomo nei confronti della Ruta. Ciò che ha aggiunto poco dopo la Del Santo ha fatto e farà discutere a lungo. Barbarella è rimasta decisamente senza parole e ha fatto in modo di fingere di non aver compreso.















Lory ha quindi aggiunto: "Anni fa, Amedeo Goria ci provò con me, due volte, una a Roma e una a Milano. Io ho rifiutato perché aveva delle tecniche di approccio troppo avanzate per me. Mi disse che aveva delle doti nascoste, molto nascoste. Ma io non ho verificato". Davvero incredibili le parole proferite dalla donna, che sicuramente farà reagire il diretto interessato. Staremo dunque a vedere se il giornalista confermerà quanto accaduto o se arriveranno smentite ufficiali.















A quel punto la D'Urso ha stoppato il racconto di Lory Del Santo ed ha detto: "Non ho capito e non voglio capire". Poi però Carmelita, forse presa dall'immensa curiosità, si è sbilanciata e le ha chiesto se tutto questo fosse successo mentre Maria Teresa era ancora sposata con l'uomo o se i fatti si siano verificati successivamente. La Del Santo, non sappiamo se realmente o per finta, ha affermato di non ricordarselo: "No, non mi ricordo". Pubblico da casa sicuramente a bocca aperta.









La Ruta si è arrabbiata per i giudizi espressi dall’ex marito nei confronti della figlia: “È da querela, Guenda non è bipolare! Poi non permetto ad una persona che non sa nemmeno se sua figlia ha avuto il morbillo di parlare di una condizione fisica e o mentale. Non c’è mai stato, e non lo dico io ma lui, io lo ringrazio per avermi fatto fare ma lui si è deresponsabilizzato. Perché lui non ha fatto niente!”.

