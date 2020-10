Caos in studio a Uomini e Donne, una manciata di minuti ed è scoppiato il finimondo. Protagonista Gianni Sperti che dopo essere salito su una sedia ha iniziato a urlare contro una dama. “Vattene, vai via. Non sei capace di baciare un uomo dopo un mese”. Una puntata iniziata con il pianto di Valentina Autiero, scoppiata in lacrime dopo aver ammesso di volersi vivere la storia con Germano: così ha voluto condividere le foto sui social come fossero una coppia.

Da parte sua, Aurora Tropea dice di essere felice per come sta procedendo questa conoscenza. In passato, Valentina ha dovuto affrontare non poche delusioni. E ora pare aver trovato la persona giusta. Interviene anche Gianni Sperti che si scaglia contro Aurora. E anche Armando Incarnato dice la sua attaccando la Tropea a ottenendo anche l’appoggio del pubblico. Continua dopo la foto















È proprio Aurora la destinataria degli insulti di Gianni Sperti da sempre convinto, insieme a Tina Cipollari, che la dama finga ogni volta che siede al centro dello studio. Il ballerino non riesce proprio a fidarsi della Tropea e il pubblico ancora non ha capito il motivo. Dopo di che, sulla questione interviene Valentina Autiero. Continua dopo la foto















A capire è invece la rete che accusa Gianni Sperti di “bullismo” ai danni di Aurora. “Con questa puntata hanno superato il limite davvero pessimi tutti Aurora unica vera che dice le cose che pensiamo tutti in faccia” e ancora “Tutti contro uno… questo è un branco, questo si chiama BULLISMO! Quanto siete caduti in basso”. Continua dopo la foto











Prima di andare via, Aurora perde completamente la pazienza e afferma: “Non gliela volevo dar vinta a questo cafone ignorante. Mi hai rotto le pa..e”. Il pubblico sui social sembra approvare questa sua uscita. Tra i personaggi più amati e discussi la partecipazione di Aurora è iniziata con la frequentazione del cavaliere Jena Pierre, ex di Gemma Galgani. La storia tra Aurora e Jean Pierre, però, non ha dato buoni frutti. Nella stagione 2020/21 di Uomini e donne la dama è una delle poche storiche rimaste sedute alla ricerca dell’amore. Nonostante che i suoi comportamenti siano sempre criticati da Gianni Sperti, Aurora continua nella sua ricerca e di nuovo si “scontra” con la Galgani per accaparrarsi l’uomo di turno. E’ già successo con Biagio e sicuramente succederà anche con altri cavalieri che decideranno di conoscere le due dame.

Ti potrebbe interessare: “Chiuse tutte le scuole”: la decisione della regione. La curva dei contagi spaventa