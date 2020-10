“Sono sempre innamorato…”. Pago, dopo la vittoria a Tale e Quale Show la rivelazione in diretta

Ha vinto la decima edizione di Tale e Quale Show e ha stupito tutti con la sua voce e con le sue imitazioni. Questa mattina Pago è stato ospite di Storie Italiane, la trasmissione condotta da Eleonora Daniele: “Hai una voce pazzesca e sei un grande artista. Che questa sia una ripartenza!” gli ha augurato la conduttrice. Poi nell’intervista Pago ha parlato della sua vita privata.

Eleonora Daniele gli ha chiesto se fosse single, facendo riferimento alla precedente relazione di Pago con Serena Enardu: “In realtà non amo la parola single, perché sono sempre predisposto all’amore. Sono sempre innamorato della vita e dell’amore!”, ha detto Pago (Continua dopo la foto)















Tale e Quale Show può essere un altro trampolino di lancio per Pago. Il successo al programma condotto da Carlo Conti ha dato ulteriore slancio al cantante. E anche Serena Enardu ha detto che l’esperienza di Tale e Quale lo ha reso più forte e il suo talento è potuto emergere nella sua totalità. Adesso Pago è pronto a riprendere in mano la sua carriera musicale: “Mi dedico al lavoro e a mio figlio, sono pronto per nuovi progetti!”. (Continua dopo la foto)















Sul finire di Storie Italiane è intervenuta anche Antonella Clerici che si stava preparando per È sempre mezzogiorno. Anche la Clerici è stata prodiga di complimenti nei confronti di Pago e a proposito della storia con la Enardu ha detto: ““Pago, conosciamo tutti la tua precedente storia d’amore. La abbiamo seguita e, diciamoci la verità, parteggiavamo tutti per te!”. (Continua dopo la foto)









Nell’ultima puntata di Tale e Quale Show, Pago ha stupito tutti interpretando Bruce Springsteen sulle note di ‘Dancing in the dark’. Standing ovation per lui dal pubblico in studio e grande apprezzamento anche da parte dei giurati, Loretta Goggi, Giorgio Panariello, Vincenzo Salemme e dal quarto giudice Gabriele Cirilli. Ora per Pago ci sarà il torneo dei campioni con i migliori della passata edizione. Insieme a Pago anche Virginio che con la sua performance nelle vesti di Bruno Mars si è piazzato secondo in classifica generale con 348 punti.

