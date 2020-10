Questo bambino bellissimo è oggi uno dei grandi protagonisti in televisione. Si sta facendo valere non poco in uno dei programmi più seguiti in Italia, che sta riuscendo a riscuotere il successo che sperava. Stiamo parlando dell’influencer Tommaso Zorzi, che nella Casa del ‘GF Vip’ sta facendo discutere da settimane. Tra litigi e momenti di grande divertimento, è diventato uno dei personaggi più in vista del reality show condotto da Alfonso Signorini. E già da questa immagine lo si riconosce.

Effettivamente, guardandolo bene, si può subito intuire che si tratti proprio del giovane. Quest'ultimo ha costruito inizialmente un bel rapporto con il figlio di Alba Parietti, Francesco Oppini, ma nell'ultimo periodo le cose non stanno andando nel verso giusto. Tommaso ha il dubbio che il suo coinquilino stia operando una sorta di strategia per prevalere sugli altri, dunque l'affetto manifestato nei suoi confronti non sarebbe veritiero. Ma Oppini ha smentito tutto questo.















Ora tornando all'immagine, qui Zorzi ha un volto davvero molto carino. Lo vediamo già con uno sguardo decisamente vigile e sveglio, che guarda attentamente chi ha di fronte. I suoi capelli biondini con tanto di ricci rendono l'istantanea una meraviglia. Questa sua foto da bimbo l'ha condivisa tempo fa sul suo profilo Instagram proprio l'attuale concorrente della trasmissione in onda su Canale 5. Un vero e proprio capolavoro, un baby Zorzi che già mostrava la sua straordinaria bellezza.















Nella giornata di ieri, martedì 27 ottobre, ha fatto un racconto clamoroso a Maria Teresa Ruta e Guenda Goria: "Se una sera non dico la frecciatina che puoi montare per farmi fare la litigata in puntata non è che mi dici 'vai vai, meglio che vai'", questo è ciò che dichiara Tommaso in queste ultime ore, sfogandosi con le due Rutas. "Neanche una pu…a dopo che la paghi", continua Zorzi, certo di essere stato trattato male dall'autore. "Mi ha sbattuto fuori dal confessionale, mi ha detto esci".









E in puntata Alfonso Signorini gli aveva fatto uno scherzo, fingendo che Stefania Orlando fosse stata eliminata. Un colpo per l’influencer che è scoppiato a piangere prima di scoprire la verità. “Ma che gioco è? Mi sento male”, si era lamentato dopo aver raggiunto la Orlando senza riuscire a trattenere le lacrime. “Sei una persona speciale, ti meriti tutto”, gli aveva detto lei abbracciandolo.

