“Non è possibile…”. Al GF Vip il crollo di Francesco Oppini

Momenti tutt’altro che facili nella Casa del ‘Grande Fratello Vip’ per Francesco Oppini. Le pesanti accuse nei suoi confronti lo stanno mettendo a dura prova ed è per questo che nelle scorse ore ha avuto un crollo emotivo. Il figlio di Alba Parietti non ce l’ha fatta a contenere le sue emozioni e a non piangere, mentre era intento a discutere con Patrizia De Blanck. Presenti durante questo suo sfogo anche Massimiliano Morra, Enock e Pierpaolo Pretelli, con quest’ultimo che lo ha tranquillizzato.

Non gli va proprio giù a Oppini di essere considerato unicamente come stratega, ovvero come colui che usa strategie esclusivamente per scopi personali. In molti non credono che nei suoi gesti ci sia spontaneità e sincerità ed è per questo che è stato criticato in più di una circostanza. Ma Francesco non è riuscito a sopportare ancora una volta questa situazione ed ha fatto alcune considerazioni che sperano possano chiarire una volta per tutte le sue intenzioni nel reality show.















Il figlio della Parietti ha quindi detto: "Non capisco perché qua uno non si può vivere le cose normalmente e devi essere visto come uno che fa strategie, non è possibile vivere questo gioco qua, senza doppi fini? Mi fa rabbia a me questa cosa qua. Devi stare attento a quello che dici, una cosa blasfema e sei fuori. Quindi è difficile, io ci sono rimasto male, per tante cose". Negli ultimi giorni si è complicato non poco anche il suo legame con l'influencer Tommaso Zorzi, che lo ha criticato.















Zorzi si è infatti un po' allontanato da Francesco e l'influencer è stato anche onesto nei suoi confronti, dicendogli: "Ti ho visto sotto un'ottica più stratega. Sei stato un punto di riferimento maschile qui dentro per me e in questi ultimi giorni mi è mancato". Quindi, anche Tommaso la pensa allo stesso modo e tutta questa situazione creatasi intorno a lui lo sta facendo soffrire moltissimo. Spera che una volta per tutte sarà considerato semplicemente come una persona sincera.









Dopo le continue accuse nei suoi confronti Francesco crolla… #GFVIP

Soffermandosi su Dayane Mello, Oppini ha esclamato in precedenza: “Se io sono innamorato della mia compagna, sto bene e ho una realtà solida, non mi viene di sbagliare, non perché sto pensando al programma a quello che passa fuori, ma perché è una roba che non vuoi fare”. Da parte sua c’è un rispetto totale nei confronti della sua compagna, che ama alla follia.

