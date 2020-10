Carlo Conti positivo al coronavirus. Si allunga la lista dei personaggi dello spettacolo che proprio in queste ultime ore hanno annunciato di essere risultati positivi al Covid-19. Tra gli ultimi Gerry Scotti, che dopo l’annuncio a mezzo Instagram ha fatto sapere al Corriere della Sera di essere attualmente in isolamento a Milano, di lamentare dolori articolari e una “febbricciatola” ma anche che nonostante questi sintomi, sta bene e sotto controllo medico.

Nelle scorse ore la notizia che Mara Maionchi, anche lei risultata positiva, è stata dimessa dopo il ricovero in ospedale. In attesa di sapere i risultati del tampone ci sono Valentino Picone, del duo comico Ficarra e Picone che, infatti, ha già saltato le ultime due puntate di Striscia la Notizia e Alessia Marcuzzi, che martedì sera non ha potuto condurre Le Iene. (Continua dopo la foto)















La Marcuzzi era prontissima per presentare con Nicola Savino l’appuntamento del martedì ma al controllo negli studi Mediaset è risultata di nuovo positiva al test sierologico e ora è in attesa dei risultati di quello molecolare, quindi è stata costretta a tornare a casa come raccontato sul suo profilo social. E ora, sempre su Instagram, l’annuncio di Carlo Conti. (Continua dopo la foto)















“Voglio essere io a comunicarvi che purtroppo sono risultato positivo al Covid – ha scritto il conduttore – Sono a casa, praticamente asintomatico, ma sotto controllo medico”. Stando a quanto dichiarato dal presentatore, al momento non ha riscontrato alcun sintomo, tanto che sarà lui stesso a condurre la trasmissione del venerdì di Rai1. (Continua dopo foto e post)











“Tale e Quale Show” verrà presentata in maniera alternativa, direttamente da casa come riportato dall’Ansa. Dunque lo show che ogni settimana registra dati di ascolto altissimi non si ferma nonostante la notizia della positività del padrone di casa. Positività che è stata verificata in seguito ai test che vengono svolti prima di ogni puntata, per garantire la messa in onda in sicurezza della trasmissione.

