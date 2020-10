Coronavirus, tamponi e contagi da record: alto il numero delle vittime

Le restrizioni anti-Covid “che anche altri Paesi hanno adottato, rispondono a una precisa strategia del governo volta a gestire la pandemia senza rimanere sopraffatti. L’esperienza ci insegna che preservando la salute pubblica proteggiamo meglio il tessuto economico e produttivo del Paese”. Lo ha affermato il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, nel corso del premier question time alla Camera. L’obiettivo, ha ribadito Conte, è “scongiurare un nuovo lockdown, che danneggerebbe in misura ancora maggiore l’economia del Paese”.

"Il quadro europeo della pandemia è allarmante. Molti Paesi – ha sottolineato il premier – presentano un notevole incremento dei positivi e anche Francia e Germania annunciano misure restrittive". "Non abbiamo adottato misure secondo un criterio arbitrario né operando una gerarchia di valori tra le attività", ha spiegato Conte ma le misure, in particolare quelle dell'ultimo Dpcm, rispondono "allo scenario numero 3" elaborato da uno studio dell'Istituto superiore di Sanità e il loro effetto "non va valutato in questi primi giorni ma nell'arco di due settimane".















"Sono misure severe" e, ricorda Conte, "le abbiamo illustrate preventivamente ai capigruppo di maggioranza e opposizione", ma "le riteniamo assolutamente necessarie per contenere" la diffusione dei contagi. "Diversamente la curva è destinata a sfuggirci di mano". Intanto il bollettino di oggi non promette nulla di buono per le prossime settimane.















Sono 24.991 i nuovi contagi da coronavirus in Italia, secondo il bollettino di oggi. Sono 205 i morti registrati nelle ultime 24 ore. I tamponi fatti sono 198.952. Rispetto a ieri i ricoveri in terapia intensiva sono aumentati di 125 unità (1536, il totale), quelli nei reparti ordinari sono 1026 in più. I maggiori incrementi in Lombardia (7558) e Piemonte (2827). I positivi al coronavirus ora sono più numerosi dei guariti: al momento gli attualmente positivi sono 276.457, Oltre mille più dei guariti (275.404)











In Lombardia da ieri si sono registrati 7.558 nuovi casi di coronavirus e 47 morti. I dati emergono dal bollettino diffuso dal ministero della Salute. Nel Lazio sono 27.946 i casi attualmente positivi a Covid-19, 1.669 i ricoverati, cui si aggiungono 166 pazienti in terapia intensiva, e 26.111 in isolamento domiciliare. I guariti sono arrivati a 10.788, i decessi a 1.158 e il totale dei casi esaminati è pari a 39.892. Questo il bollettino aggiornato della Regione Lazio.

