Stop per Alfonso Signorini. Sul GF Vip e il suo conduttore cala la brutta notizia per il pubblico

Altra novità per il Grande Fratello Vip. Dopo la decisione di allungare il reality fino a febbraio 2021, arriva uno stop per il programma condotto da Alfonso Signorini. Infatti non ci sarà più il doppio appuntamenti settimanale del venerdì-Il GF Vip andrà in onda solo il lunedì e l’ultima puntata del venerdì sarà quella del 20 novembre.

La decisione è stata presa da Mediaset: come riporta Publitalia, il venerdì tornerà la fiction Il Silenzio dell'Acqua 2, che ha tra i protagonisti Ambra Angiolini e Giorgio Pasotti. Addio al serale del venerdì per far spazio alla serie prodotta da Velafilm e RTI con i due noti attori a un anno e mezzo dalla prima edizione.















Inoltre se tutto procederà secondo i piani, a dicembre potrebbe vedere la luce la commedia con Nino Frassica e Cesare Bocci Fratelli Caputo, più volte annunciata ma mai trasmessa. Per quanto riguarda gli altri programmi che vedremo sulle reti Mediaset, torna Michelle Hunziker in prima serata su Canale 5 da mercoledì 4 novembre con la terza edizione di All Together Now.















Tornando al Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini ha voluto far chiarezza sulle frasi sessiste di Balotelli a Dayane Mello durante l'ultima puntata del reality e sull'accusa che gli è stata mossa di aver riso sul momento e di essere intervenuto solo dopo un richiamo degli autori: ""Le parole volgari di Mario Balotelli si commentano da sole e hanno indignato anche me quanto lei. La risposta alla sua domanda 'Perché non si è subito indignato? Perché non ha subito denunciato tanta volgarità?', è una sola: perché non ho sentito quello che lui ha detto".









“Quando gli autori del programma durante la pausa pubblicitaria sono venuti ad informarmi di quello che Mario aveva detto, non ho esitato a rientrare in studio e a pretendere in diretta le sue scuse per le espressioni offensive che aveva usato nei confronti della Mello e di tutte le donne all’ascolto”, ha spiegato Signorini che poi ha terminato il suo sfogo dicendo: “Pensa davvero che se avessi sentito una volgarità del genere l’avrei fatta passare liscia, senza dire nulla? E sul finale Signorini svela i suoi problemi di udito: “Prima della diretta di lunedì sera sono andato a registrare le chioccioline Amplifon che porto alle orecchie”.

