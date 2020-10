“Al posto di Mara Venier”. Domenica In, in Rai i giochi sembrano fatti dopo l’annunciato addio della Zia

Salvo colpi di scena Mara Venier lascia la conduzione di Domenica In. Dal prossimo anno non sarà più lei a presentare il contenitore domenicale della rete ammiraglia della Rai. E – se questa notizia appare abbastanza scontata – è partita la caccia al suo erede. E molto probabilmente sarà Carlo Conti, stando a quanto rivela il settimanale Nuovo Tv.

Conti ha da poco terminato la decima edizione di Tale e Quale Show e nella sua agenda artistica c’è la conduzione de Lo Zecchino d’Oro, previsto dal 2 al 5 dicembre nei pomeriggi di Rai1 con finale posizionata il sabato sera. Accanto a lui ci sarà proprio Mara Venier, segnale della grande stima che accomuna i due volti noti della tv. (Continua dopo la foto)















Nelle interviste che ha rilasciato di recente Mara Venier ha dichiarato di sentirsi serena in merito al suo addio, dopo tre anni di conduzione, e di non tornare più indietro. Carlo Conti è una garanzia: con Tale e Quale Show ha battuto il Grande Fratello Vip in termini di ascolti e continua a collezionare un successo dopo l’altro con share attorno al 20%. (Continua dopo la foto)















In occasione dei suoi 70 anni Mara Venier si è fatta intervistare a Domenica In proprio da Carlo Conti. Mara ha scelto di farsi un regalo, ma soprattutto di farlo al pubblico, rilasciando un’intervista all’amico di sempre. La regina della domenica si è confidata, raccontando la sua infanzia, il suo esordio nel mondo dello spettacolo, le prime esperienze da attrice, gli amori della sua vita, i figli e i nipoti. Su questi ultimi ha detto: “Se non avessi loro non mi sentirei risolta: i miei figli e i miei nipoti sono la vera ricchezza. Quando ho avuto Elisabetta e Paolo avevo 17 e 22 anni e ho fatto tanti errori, dettati dalla gioventù, ma li ho sempre considerati la parte più importante della mia vita”. (Continua dopo la foto)









Carlo Conti e Mara Venier condurranno insieme Lo Zecchino d’oro si conoscono da tanto tempo e non è un caso che Mara abbia scelto proprio Conti per raccontarsi. Adesso arriva la soffiata di Carlo Conti che prende l’eredità di Mara Venier a Domenica In. Il cerchio si chiude nel migliore dei modi.

