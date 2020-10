Elisabetta Gregoraci a inizio carriera? Rispuntano i vecchi scatti: che trasformazione!

Elisabetta Gregoraci si sta confermando grande protagonista di questo GF Vip 5. Anche grazie alla complicità con il suo “amico speciale” Pierpaolo Pretelli non c’è diretta in cui non si parli di lei. Anche nell’ultima Alfonso Signorini ha tentato di sviscerare il motivo per cui nella Casa non si lascia andare. Nei giorni precedenti Eli era infatti stata beccata dalle telecamere mentre inviava messaggi in codice al Velino di Striscia la Notizia.

Poi quelle riprese notturne in cui sembrava confessargli un segreto che non poteva rivelare in pubblico. Alla fine né lei né Pretelli hanno soddisfatto la curiosità di conduttore e pubblico ma nelle ore successive alla puntata sono rispuntate vecchie dichiarazioni di Signorini che spiegherebbero questo mistero. Durante una sua ospitata a La Repubblica delle Donne, il direttore di Chi parlò infatti di un contratto post matrimoniale tra Elisabetta e l'ex marito Flavio Briatore.















"Lo sanno in pochi ma esiste un contratto post matrimoniale pazzesco fra Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore – le parole di Signorini – lui ha imposto a lei di che per tre anni non deve finire sui giornali insieme ad un altro uomo, altrimenti deve pagare delle penali salatissime. Lei ha firmato, ma ecco perché non la vediamo mai con altre persone… Magari si frequenta con qualcuno, ma si fa i fatti suoi".















Dunque è questo il "segreto" che Eli non può svelare nella Casa ma che ha anticipato a Pierpaolo cercando di non farsi scoprire? Forse sì, forse no. Certo è che anche grazie al matrimonio con Briatore la Gregoraci è diventata famosissima. Pochi però ricordano che gli inizi della sua carriera risalgono a molti anni prima. E proprio perché oggi, anche grazie al GF Vip, il nome di Eli è sulla bocca di tutti rispuntano fuori le sue vecchie foto.











Correva l’anno 1997 quando una giovanissima Elisabetta Gregoraci dopo essere stata eletta Miss Calabria, è volata a Salsomaggiore per prendere parte a Miss Italia. Aveva 17 anni e, sebbene non sia salita sul podio, è riuscita lo stesso a raggiungere il successo. Dopo ha infatti sfilato per Dolce&Gabbana e Giorgio Armani, partecipato a diversi programmi tv e avuto alcune esperienze nel cinema. Ma certamente era diversa da oggi. Era più paffuta ma sempre bella. Se ha fatto ricorso alla chirurgia in questi anni? Lei ha sempre smentito le malelingue, dichiarando con orgoglio di essere rimasta naturale al 100%.

