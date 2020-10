“Addio!”. Nicola Vivarelli, decisione drastica: lascia UeD, Gemma Galgani e non solo

Nicola Vivarelli è diventato noto per la conoscenza con Gemma Galgani a Uomini e Donne. Mesi fa si faceva chiamare Sirius nel programma di Maria De Filippi e per tutta l’estate ha tenuto i telespettatori col fiato sospeso circa il prosieguo della sua “storia” con la dama più famosa di quello che fu il trono over (ormai si è fuso con quello classico, ndr).

Poi, non appena UeD è tornato in onda con la nuova edizione, si è scoperto che Gemma era sparita in tutti i sensi, dunque con Nicola e con i fan sui social, perché si è sottoposta a un ritocchino al viso, un lifting. Apriti cielo! Il giovane cavaliere non ha preso bene quella notizia, Tina Cipollari tantomeno ma questa è tutta un'altra storia.















Sta di fatto che Nicola ha cominciato a frequentare altre dame, tra cui Veronica De Nigris, anche se Gemma si è intromessa più volte. Oltretutto, proprio in una delle ultime registrazioni, Vivarelli avrebbe confessato di aver fatto l'amore con Veronica. "Lui cede e annuncia di aver fatto l'amore con lei", si legge sul sito IlVicoloDelleNews che anticipa quanto avvenuto in studio.















Il sito aggiunge anche che Veronica avrebbe negato ma senza scomporsi più di tanto per le dichiarazioni di Sirius. Che ora, ma tramite il suo profilo Instagram, ha preso una decisione drastica: lascia l'Italia. E dunque il programma che gli ha dato la popolarità. In una serie di video social Nicola spiega: "Ho preparato i bagagli. Ho il volo da Firenze per Amsterdam e poi New York. Dormirò lì e poi ripartirò".











Proprio così: inizia una nuova avventura per lui, che è un marinaio. E quindi, dopo l’esperienza al dating-show di Canale 5 che lo ha reso celebre, Sirius torna a bordo delle navi. Si apre perciò un nuovo capitolo per il cavaliere 26enne che ha fatto tanto parlare di sé, ma sempre da single. Chissà come la prenderà Gemma Galgani che proprio ultimamente lo aveva attaccato senza giri di parole accusandolo di aver sfruttato la situazione per avere popolarità.

