Buone notizie per il programma ‘Ballando con le stelle’, che in queste settimane ha dovuto fare i conti con numerose problematiche anche e soprattutto a causa del coronavirus. Si era paventata l’ipotesi che potesse chiudere definitivamente i battenti, ma la trasmissione presentata da Milly Carlucci non terminerà qui. Infatti, nonostante si parlasse di un contagiato all’interno del cast, questa notizia è stata smentita e a confermare tutto ci ha pensato Selvaggia Lucarelli, che fa parte della giuria.

Non sono stati segnalati dunque altri positivi al Covid-19 e sabato prossimo i telespettatori potranno assistere ad un nuovo appuntamento con il programma di ballo. Pare che tutti i protagonisti siano stati sottoposti a tampone e i risultati sono stati fortunatamente negativi. I problemi farebbero riferimento a due persone che avrebbero però avuto una semplice intossicazione alimentare, quindi nulla a che vedere con il virus che sta mettendo a dura prova tutte le nazioni del mondo.















Il concorrente Marco De Angelis ad esempio, nonostante abbia avuto una temperatura corporea alta, non ha contratto il coronavirus. Non si sa ancora con certezza se riuscirà ad essere presente sabato in compagnia di Vittoria Schisano. Si saprà tutto nelle prossime ore. Ricordiamo che il 31 ottobre avverrà lo spareggio tra Rosalinda Celentano e Vittoria Schisano, quindi quest'ultima ha annunciato che in ogni caso non accetterà di alzare bandiera bianca e ritirarsi dalla trasmissione.















E tra De Angelis e Lucrezia Lando sarebbe scoppiato l'amore e proprio i due sarebbero coloro che hanno accusato l'intossicazione alimentare. Sembra che siano usciti insieme a cena e qualcosa ha fatto loro male. Intanto, i ballerini per una notte della prossima puntata saranno Beppe Fiorello, che sarà affiancato da Claudia Pandolfi e Nicole Grimaudo. I tre sono i protagonisti de 'Gli Orologi del Diavolo', ovvero la nuova fiction che inizierà la prossima settimana proprio su Rai1.









Intanto, qualche ora fa Alessandra Mussolini ha attaccato tre componenti della giuria: Zazzaroni, Lucarelli e Canino. Queste le sue parole: “Se mi dici questo ballo è orrendo ok, ma se mi dici che sei volgare che c’entra con la performance? Se mi tocchi sul personale mi rovini. I voti sono bassi, questo ci danneggia molto. Con Selvaggia Lucarelli, Ivan Zazzaroni e Fabio Canino c’è un rapporto conflittuale”.

