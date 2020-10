“Faranno così”. Imma Tataranni, la notizia arriva al pubblico dell’amata fiction. Cosa sta per succedere

Quel suo modo di camminare, quella sua scaltrezza… è questo il segreto di Imma Tataranni, la fortunatissima fiction di Rai Uno. Ora i fan sono ansiosi di scoprire le prime anticipazioni sulle nuove puntate. Di sicuro c’è che la seconda stagione si farà, la conferma è arrivata praticamente subito dopo le prime puntate visto l’enorme successo che ha avuto. Imma Tataranni è entrata di diritto tra i personaggi delle fiction più amati dal pubblico. La sua tenacia ha colpito tutti ma soprattutto ha colpito la sua intraprendenza.

Come sappiamo bene, Imma Tataranni è un personaggio che rompe gli schemi, ma è certo che una parte del merito del suo successo va anche a Vanessa Scalera, l'attrice che le dà vita. Il Sostituto Procuratore di Rai Uno è una donna in carriera, ma anche una mamma con un rapporto difficile con la figlia adolescente e un marito in versione mammo. E poi c'è Calogiuri, il giovane collaboratore con cui c'è un'attrazione che potrebbe rivelarsi fatale per il matrimonio della Tataranni. Ma quando scopriremo come andrà a finire? Non molto presto. Gli attori infatti sarebbero dovuti tornare sul set a settembre ma alla fine sono stati costretti a rinviare a causa del virus.















È un periodo strano e per la sicurezza di tutti e probabilmente anche perché non c'era tutta questa fretta, come magari le fiction che avevano sospeso le riprese e mancavano alcune scene. L'attore Massimiliano Gallo, che veste i panni di Pietro, ha infatti annunciato che torneranno sul set il prossimo gennaio.















Se ne parla il 2021, per cui considerano i tempi necessari per le riprese e quelli che occorrono per il montaggio, probabilmente Imma Tataranni 2 andrà in onda il prossimo autunno. Se qualcosa dovesse andare per le lunghe, allora se ne parlerà nei primi mesi del 2022. Trattandosi di poche puntate, però, è probabile che le nuove puntate arriveranno nell'autunno del 2021.











Per chi non lo sapesse, la fiction è composta di sole sei puntate, infatti, per cui occorreranno meno di 8 mesi di registrazione. Queste sono le tempistiche per dieci puntate di fiction, come aveva rivelato Elena Sofia Ricci per il suo Che Dio ci aiuti 6, per cui possiamo immaginare che terminando le riprese di Imma Tataranni 2 in primavera, allora le nuove puntate potranno andare in onda in autunno. Tutto questo salvo slittamenti: con il Coronavirus ancora in corso nulla si può dare per certo. Avanti tutta!

