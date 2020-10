Caos totale al ‘Grande Fratello Vip’. Protagonista in negativo Patrizia De Blanck, che si è lasciata andare ad un’affermazione decisamente molto grave, che ha fatto infuriare tutti. Sul web si è scatenato un putiferio e in tanti invocano un duro provvedimento nei suoi confronti. Nonostante sia stata apprezzata spesso e volentieri per la sua immensa simpatia, a volte la contessa ha fatto alcune uscite irriguardose che hanno provocato problemi nella Casa e anche all’esterno del reality.

I fatti accaduti nel pomeriggio del 27 ottobre sono iniziati con un gioco proposto dalla produzione del programma, condotto da Alfonso Signorini. Praticamente chi indossava un cappello da strega doveva trasformarsi in un fantasma e nessuno poteva parlare con lui. Per togliersi il cappello era fondamentale far interrompere il silenzio ad un altro coinquilino. E mentre Tommaso Zorzi cercava di raggiungere l’intento, la De Blanck ha esagerato notevolmente. (Continua dopo la foto)















L’influencer ha tentato in tutti i modi di far parlare un concorrente della trasmissione di Canale 5 e li ha punzecchiati in cucina. Patrizia si era appena svegliata e non ha apprezzato assolutamente l’atteggiamento di Tommaso. Ed ecco che ha esclamato una frase a dir poco sgradevole: “Si sparasse, così almeno smette di rompere i cog…i”. Zorzi non ha gradito quel comportamento della contessa, ma quest’ultima ha detto che si riferiva semplicemente al fatto che il ‘GF Vip’ non avesse aperto la porta della stanza. (Continua dopo la foto)















Ma poi si è ripetuta clamorosamente poco dopo: “Sparati, che devi fa? Perché a sto punto giusto quello”. Ed ecco dunque che la rete non l’ha perdonata. Questi alcuni dei post social degli utenti: “Ma per quanto altro tempo dobbiamo continuare a sopportare questo tipo di offese? Questa è una vergogna”, “Alla settima volta la squalificate o no?”, “Selvaggia della giungla, sparati, lui è gay, lui è diverso, si sparasse così smette di rompere i cog…i, ecco c’è tutto. Quando i provvedimenti? Schifo”. (Continua dopo la foto)









Alla settima volta la squalificate o no ?? #GFVIP pic.twitter.com/ZFDZpMf3qw — Jess (@Jesss____) October 27, 2020

La contessa riferendosi a Tommaso: “Si sparasse così almeno smette di rompere i c******i” Ma per quanto altro tempo dobbiamo continuare a sopportare questo tipo di offese? È una VERGOGNA! #GFVIP pic.twitter.com/VG6AETnJzc — Federica (@fedescz) October 27, 2020

Solo ieri la contessa è piombata nella bufera a causa di alcune parole pronunciate mentre chiacchierava con alcuni inquilini. “C’erano due. Erano due neri, però non è offensivo. Se tu dici ‘c’erano due n***i’ aaaaaa, però sempre neri erano”, ha detto la contessa durante un momento di relax e chiacchiere sul divano. Secondo la rete il Grande Fratello Vip doveva squalificarla.

“Nel cuore”. Barbara D’Urso commuove tutti, lo scatto insieme a ‘lui’ è una meraviglia