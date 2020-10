Dal 26 ottobre è tornato nel pomeriggio di Rai2 “Detto Fatto”, il factual show condotto da Bianca Guaccero prodotto in collaborazione con Endemol Shine Italy. La nona stagione, in un nuovo orario, dalle 14:55 alle 17:30, è tornata in televisione con il cast fisso del programma: la conduttrice Bianca Giaccero, Carla Gozzi, Jonathan Kashanian e Gianpaolo Gambi.

Arricchito da diversi momenti di talk e intrattenimento, anche quest’anno “Detto Fatto” dispenserà tanti consigli-tutorial su moda, bellezza, cucina, fai da te, salute, benessere, arredamento, economia domestica, giardinaggio, fitness e molto altro ancora. (Continua a leggere dopo la foto)















Carla Gozzi, esperta di moda e buon gusto, nota per il programma ”Ma come ti vesti?” in onda fino allo scorso anno insieme al wedding planner Enzo Miccio, torna con il “cambio look”, Gianpaolo Gambi, insieme a Bianca, sarà protagonista di vari sketch, mentre Jonathan Kashanian si occuperà della “Superclassifica Jon”, dedicata alle notizie e ai personaggi del mondo dello spettacolo, e una nuova rubrica “Il teuccio delle 5” con alcuni ospiti in studio. (Continua a leggere dopo la foto)















Proprio Jonathan Kashanian, nella puntata andata in onda martedì 17 ottobre, si è voluto levare un sassolino dalla scarpa lanciando un’accusa al collega Pierluigi Diaco, fino a pochi mesi fa in tv con il programma ”Io e te”. Parlando delle liti in tv e dell’atteggiamento un po’ supponente e fastidioso che il conduttore avrebbe avuto con alcuni dei suoi ospiti, l’ex gieffino ha raccontato l’aneddoto. (Continua a leggere dopo la foto)









“Io e Diaco eravamo colleghi in una radio molto importante e mi ha chiesto un’intervista che io gli ho concesso. Il giorno dopo, però, l’intervista è uscita con un titolo molto dubbio che mi ha quasi fatto litigare con Maria De Filippi”, ha svelato il conduttore della “Superclassifica Jon”, spiegando anche di aver chiamato Maria De Filippi per spiegarle l’equivoco evitando così di rompere i rapporti. “Ognuno in cuor suo fa i conti con la propria etica”, ha poi sentenziato l’ex gieffino.

Ora il figlio di Fabrizio Corona vuota il sacco. Le parole di Carlos lasciano tutti senza parole